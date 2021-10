Naix la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana com a "espai de trobada" de l'ecosistema creatiu

Del patronat de la nova entitat, presentada aquest dimarts a València, formen part dissenyadors, empresaris, creatius, arquitectes i una àmplia representació del sector, que volen "impulsar i potenciar l'àmbit econòmic, creatiu i social del disseny de la Comunitat Valenciana a partir del llegat generat arran de la designació de València com a Capital Mundial del Disseny 2022", segons ha explicat la Fundació en un comunicat.

D'aquesta forma, la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana té una vocació "de permanència" que es materialitzarà a través d'iniciatives enfocades a la promoció i divulgació del disseny "com a instrument de creació de valor per a empreses i professionals i palanca de canvi i creixement tant en l'àmbit social com en l'econòmic i el cultural".

En paral·lel, l'organització catalitzarà els esforços del col·lectiu per posicionar la Comunitat Valenciana "en un eix sobre el qual pivoten i s'articulen iniciatives en matèria de disseny a nivell estatal".

"En el fòrum impulsor de la capitalitat sempre es va pensar en el pòsit que volem deixar en el nostre territori més enllà de la realització de projectes concrets. Per açò, l'any 2022 ha de constituir una fita i una excusa per a consolidar i potenciar el valor del disseny, un camí en el qual la fundació és un esclavó imprescindible", ha assegurat el dissenyador valencià Vicent Martínez, president la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Segons Martínez, "la Fundació ja forma part del relat del disseny valencià que tan generosament estem construint entre tots".

Els socis fundadors de l'Associació València Capital del Disseny conformen el Patronat de la fundació al costat d'altres destacats referents del disseny valencià, que en quasi la seua totalitat han estat presents en la trobada en mostra del seu suport.

Durant l'acte s'ha celebrat una taula redona en la qual Amparo Bertomeu, vicepresidenta de la fundació, ha recalcat que "com a nou centre tractor del conjunt del territori valencià, la fundació es proposa impulsar a institucions, indústria i empreses de diferents sectors perquè incorporen el disseny en les seues estratègies".

"El disseny és element identitari de les ciutats pròsperes, inclusives, creatives, sostenibles i resilientes", ha dit i ha subratllat l'objectiu d'impulsar "un Centre del Disseny i de les Arts Digitals, un projecte alineat estratègicament amb La Marina de València i que, com hub d'innovació i disseny, estarà al seu espai".

Bertomeu ha insistit en els reptes de la Fundació: "Volem que els professionals del disseny tinguen la seua pròpia IAE en el país, que puguem comptabilitzar l'impacte econòmic que suposa el seu treball i la seua capacitat de generar riquesa. Des de la Fundació es recolzarà l'Arxiu Valencià del Disseny, s'impulsarà el futur Museu del Disseny i de les Arts Digitals, es treballarà per a crear espais de trobada i facilitar, des de tots els àmbits i de forma transversal, la didàctica del disseny".

Així mateix, volen promoure la visió internacional del disseny fora d'Espanya i convertir la Fundació "en un espai de trobada per a tot l'ecosistema del disseny" com a reptes "que ajudaran a fer de València un hub de disseny nacional i internacional".

"La nostra Fundació del Disseny arreplega els objectius de València Capital Mundial del Disseny 2022 per a implicar a tota l'estructura social, econòmica i cultural valenciana, destacar la rellevància social del disseny i posar en valor la qualitat del sector creatiu local", ha explicat el director general de València Capital Mundial del Disseny 2022, Xavi Calvo.

La marca gràfica de la Fundació, a càrrec de l'estudi de disseny de Meteorit, guarda l'herència cromàtica de València Capital Mundial del Disseny 2022 i genera un símbol sobre la base de les dos inicials de l'entitat: Fundació del Disseny.