Diputación.- Diputación y ONCE se alían para acercar los servicios sociales a personas con discapacidad visual

En este mismo escenario ha tenido lugar la primera jornada que ha consistido en la puesta en común, para realizar una estrategia de coordinación, entre los Servicios Sociales de la Institución Provincial y la ONCE.

La jornada ha comenzado con el agradecimiento de la vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, a la labor de los trabajadores de la ONCE en Almería y una breve exposición de lo que consiste esta primera jornada de 'ConONCEnos', a cargo de Gemma Pozo, directora territorial de la ONCE y María Jesús Segovia, directora provincial de de la ONCE.

Miguel Antolín, trabajador social de la ONCE y conductor del acto, además de dar muestra de los servicios sociales que presta la entidad, ha informado de los criterios de afiliación.

Por otro lado, la técnica de rehabilitación básica de la ONCE, Rosario Machado, ha realizado una práctica con un bastón blanco y antifaz para demostrar lo que sienten las personas con nula o baja capacidad visual.

La diputada Ángeles Martínez ha agradecido el esfuerzo y la trayectoria de la ONCE con la provincia de Almería, especialmente durante la pandemia.

Además, ha puesto de manifiesto la importancia de desarrollar una estrategia de colaboración "para que los almerienses dispongan de todas las herramientas necesarias con el objetivo de facilitar la adhesión a la organización".

Por su parte, la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia ha detallado algunas de las próximas actividades que se desarrollan en la provincia y ha destacado que la Semana de la ONCE no es solo para personas con problemas visuales, sino para que todo el mundo entienda cómo es la forma de vida de una persona ciega y el mérito que tienen en el desarrollo de su día a día.

Por último, Gemma Pozo, la directora territorial de la ONCE, ha comentado los datos de datos de afiliación que tiene la organización, así como los centros presenciales de los que disponen. "Somos 1.045 personas afiliadas en la provincia de las que 180 son niños. Miguel Antolín explicará los requisitos de afiliación, así como el funcionamiento de la sede ubicada en Almería y las agencias de Huércal-Overa y El Ejido", ha indicado.