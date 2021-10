La Generalitat té "sensacions positives" amb la Llei de Vivenda perquè "enforteix" la normativa valenciana

Així ho ha explicat a Europa Press el secretari autonòmic d'Habitatge, Alejandro Aguilar, que ha remarcat que tant la llei estatal recentment anunciada com la valenciana -que es va aprovar en 2017- basen la seua acció en tres eixos: l'ampliació del parc públic, la lluita contra l'emergència residencial i la regulació dels preus del lloguer.

D'aquest nou "paraigua" legislatiu ha destacat l'obligació de disposar d'un informe de vulnerabilitat abans de llançar un desnonament i la definició de gran tenidor de vivenda per a aquells que tenen més de 10 immobles, alguna cosa que ja preveu la llei valenciana.

Aguilar preveu que l'articulat de la normativa estatal siga "en essència, molt pareguda" a la llei valenciana i ha remarcat que estan a l'expectativa de veure com queda la regulació del preu dels lloguers, per a la qual l'administració autonòmica no té competència.

En aquest sentit, preguntat sobre si la Generalitat podria assumir la seua gestió, en cas que el Govern la traslladara a les autonomies, ha explicat que estan "oberts a qualsevol proposta" i ha remarcat que el Botànic ha desplegat un "marc potent" amb la Conselleria de Vivenda que els permetria afrontar noves competències "sense problema".

D'altra banda, respecte al bo per a joves que ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, ha expressat el seu desig que siga compatible amb la resta d'ajudes socials que concedeix la Generalitat, ja que "la precarietat de la joventut no només afecta a la vivenda". No obstant açò, encara no coneixen els detalls d'aquesta nova ajuda.