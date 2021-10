Podemos denuncia que el nuevo Plan Director de Transporte "vuelve a dejar tirados a los habitantes de pedanías"

En este sentido, ha señalado que el Plan Director de Transporte presentado este martes por el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, a la Asamblea Regional "no ofrece grandes novedades".

Esteban ha denunciado públicamente que la redacción final de este documento no ha tenido en cuenta "prácticamente ninguna de las alegaciones presentadas, y ni siquiera concreta actuaciones calendarizadas que tengan impacto alguno en la movilidad de la Región".

Durante la redacción del proyecto, Podemos presentó alegaciones que incluían como medida central la creación o recuperación de una Entidad Pública de Transporte que "asumiese las líneas deficitarias y las combine con las rentables".

Sin embargo, critica que Díez de Revenga no ha tenido en cuenta esta propuesta, y la Región de Murcia continuará "basando el sistema en un régimen concesional que no resulta suficientemente eficiente desde el punto de vista social".

El diputado ha insistido en que un modelo como el actual sólo prioriza aquellas líneas que son rentables económicamente, mientras que si la Comunidad Autónoma dispusiese de una Entidad Pública de Transporte, "podría dotar de microbuses a todo el tejido de pequeñas poblaciones y núcleos aislados, solucionando así una de las primeras causas de la despoblación del territorio".

Por otra parte, el diputado autonómico de Podemos ha asegurado que el Plan de Transportes presentado por el consejero "aborda de forma insuficiente las cuestiones nucleares relativas a la intermodalidad o la operabilidad", algo que sin duda "contribuiría a la vertebración del territorio y a la comunicación entre los diferentes municipios". Además, Esteban ha denunciado que el documento "tampoco aborda las necesidades de un sector como el turismo, suprimiendo líneas como la del aeropuerto".

"Estamos ante un Plan Director de Transporte que no aborda las cuestiones fundamentales del transporte en la Región de Murcia, que no da soluciones a los problemas de movilidad a sus habitantes y que no atiende a las necesidades de los sectores productivos de la Comunidad Autónoma" ha resumido el diputado.