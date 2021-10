València incrementarà un 50% el pressupost per a manteniment i neteja de zones verdes i arbratge

El manteniment, neteja i poda tant de les zones verdes de València com dels arbres que es troben als seus carrers i places és un dels serveis municipals que més queixes genera. Per a revertir aquesta situació, l'Ajuntament preveu escometre una important injecció econòmica al nou contracte de jardineria, la licitació del qual serà aprovada aquest divendres per la Junta de Govern local.

En concret, el nou servei de manteniment i neteja d'espais enjardinats, instal·lacions i equipaments i de l'arbratge viari tindrà un pressupost de 21,76 milions d'euros, enfront dels 14,53 milions de l'anterior licitació aprovada pel Govern sortint del PP en la seua última Junta de Govern de juny de 2015. A més d'aquest increment de quasi el 50%, contemplarà un lot específic per a la poda de l'arbratge dels carrers i es marca com a objectiu recuperar el nivell de serveis i qualitat previ a la crisi de 2008 en els seus quatre anys de vigència.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el vicealcalde i edil d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, han exposat aquest dimarts les característiques dels nous serveis dependents de la Regidoria de Jardineria Sostenible, que gestiona 2,88 milions de metres quadrats d'infraestructura verda entre jardins, parcs urbans, jardins de barri i places, acompanyament viari i residencial i bulevards. Dels grans parcs de ciutat (com el Jardí del Túria), que sumen altres 2 milions de metres quadrats, s'ocupa l'Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins, per la qual cosa no entren en aquest contracte.

En concret, el nou contracte donarà servei a 700 espais verds. El total d'arbratge que atendrà és de 114.428 exemplars i també s'ocuparà de 643 zones de jocs infantils, 88 biosaludables i 45 zones de socialització de gossos.

Ribó ha afirmat que es tracta d'un contracte "molt important" i ha destacat l'increment de la superfície de zones verdes des de l'any 2015 (com el Parc Lineal de Benimàmet i el de Malilla), quan es va aprovar el que està actualment en vigor. Segons ha anunciat l'alcalde, es contractarà un 20% més de nou personal, les plantilles del qual passaran de les 274 persones actuals a un mínim de 328. A més, les noves incorporacions seran igualitàries (50% homes i 50% dones), per a atendre el criteri de la paritat inclòs en el pacte de reconstrucció PostCovid subscrit per 31 dels 33 regidors de la Corporació local.

Ribó també ha emmarcat la potenciació i cura de les zones verdes en dos aspectes: el citat pacte de reconstrucció després de la pandèmia i l'Agenda Urbana 2030. A més, ha sigut molt gràfic en descriure el problema de la falta de poda a la ciutat: "Estàvem en unes condicions de deute molt greu, però en el passat no haver tingut en compte el problema de la poda ha tingut unes conseqüències molt negatives. Jo ho veig en el carril bici, a vegades m'he d'acatxar perquè no han podat", ha manifestat.

Campillo, per part seua, ha afirmat que la infraestructura verda "és una de les principals eines d'adaptació i resiliència enfront del canvi climàtic. Proporciona ombra, salut i benestar i ho vam veure després del confinament per la Covid". Per això, ha valorat que el nou contracte és una "aposta estratègica" per una ciutat verda, però, a més, atén una de les principals demandes de la ciutadania, com és la poda i el manteniment d'aquests espais.

"La retallada en poda de l'anterior Govern ha suposat un problema. Ens proposem recuperar el nivell d'inversió previ a la crisi econòmica", ha afegit.

Quatre lots separats

Quant als nous serveis, destaca la poda, que és "on més queixes hi ha i on més augmenta el pressupost", ha informat el vicealcalde. En concret, un 89%, la qual cosa suposa quasi doblegar els recursos, fins a aconseguir els 5,93 milions d'euros. De fet, aquesta contracte preveu un servei separat en un lot propi, independent del manteniment de parcs i jardins.

També hi haurà un lot separat per als parcs de la Rambleta (Sant Marcel·lí) i del Campus de Tarongers, que es reservarà perquè opten en exclusiva empreses d'inserció i del tercer sector. En total, es passa de dos lots (jardins zones nord i sud) a quatre, amb un cost unitari per metre quadrat de jardí de 4,74 euros, enfront dels 3,52 euros de l'actual servei contractat. El pressupost per a la gestió d'arbratge dels carrers eleva la despesa a quasi 100 euros per exemplar i any.

Criteris de valoració

Durant la fase d'avaluació es tindran en compte, a més dels criteris de gènere citats anteriorment, l'acreditació de formació reglada per part de les noves incorporacions, requisits de descarbonització per als mitjans materials (tots els vehicles etiqueta ECO i el 50% de la maquinària serà elèctrica) i el respecte a les èpoques de nidificació dels ocells a l'hora de podar els arbres.

Quant a la manera d'avaluar, el 57% dels criteris seran quantificables en percentatges i el 43% es mesuraran per judici de valor. "La base econòmica només serà del 10% perquè no volem que siga el principal, volem un contracte de qualitat i no de quantitat. Ja tenim molta experiència de grans rebaixes i després el servei es ressent. Volem ofertes que respecten el conveni de jardineria i respecten els serveis que s'han de prestar", ha afirmat Campillo.

"És un contracte complex d'avaluar perquè hi ha moltes clàusules i possibles recursos. El meu objectiu és que estiga en vigor en el primer trimestre de 2022 (amb un període de cinc a sis mesos per a avaluar i adjudicar)", ha afegit el responsable d'Ecologia Urbana. Campillo ha afirmat que, en la mesura en què es vagen obrint noves zones verdes, tant de ciutat com en els barris, el contracte serà flexible per a augmentar el pressupost.

Serveis del nou contracte

Els serveis que hauran de prestar les noves contractes s'agrupen en cinc grans àrees: neteja d'espais enjardinats i d'àrees de jocs infantils; reg i manteniment de les xarxes i instal·lacions de reg; labors de cultiu (conservació de prades, arbustos i tanques, plantació, abonat, seguiment fitosanitari, poda i recollida...); manteniment i renovació d'elements inserits com a passejos, paviments, jocs infantils i mobiliari, zones canines i fonts, i finalment, l'obertura i tancament de jardins.

Sense plaguicides tòxics

El nou contracte de Jardineria no permetrà l'ús de plaguicides tòxics ni herbicides, "es treballarà d'una altra forma. Serà un contracte sostenible, amb un component ecològic fonamental. Els arbres estan en contacte amb xiquets i majors i necessitem preservar la seua salut", ha exposat l'alcalde, Joan Ribó. No obstant això, el vicealcalde Campillo ha matisat que sí que es continuaran utilitzant productes contra plagues com la del morrut roig.