Desnonen a una família sense alternativa residencial d'una vivenda buida ocupada a la Malva-rosa

Durant els últims cinc mesos la família ha rebut fins a tres ordres de desnonament però amb l'organització i la lluita veïnal es van parar els dos primers llançaments, els dies 18 de maig i 25 de juny, a la porta del domicili.

Uns dies després del segon intent, "amb la ferramenta de la data oberta i sense previ avís, un gran dispositiu policial va acudir a la casa" en la qual residien Epifanio, la seua parella i els seus dos fills, però van suspendre el llançament perquè Epifanio estava convalescent per un accident de trànsit ocorregut dies anteriors, han relatat des del Sindicat de Barri del Cabanyal.

Va ser aleshores quan es va fixar aquest dimarts 5 d'octubre a les 9.00 hores. El Sindicat de Barri havia fet una crida per a acudir al lloc una hora abans però segons ha explicat un dels seus portaveus a Europa Press, quan han arribat ja estaven allí huit furgonetes antidisturbis i la comitiva judicial, i s'havia tallat el carrer, amb el que no han pogut acostar-se.

Segons el seu relat, des d'una cantonada han corejat algunes consignes contra el desnonament com "Cap veïna fora del barri" i els agents de policia han identificat a 15 persones i han sancionat cinc "per concentració no notificada".

En els últims mesos, l'advocat de la família ha presentat Jutjats diverses sol·licituds de suspensió del desnonament, al·legant, principalment, la vigència del Reial decret-llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual se suspèn el procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial, que s'ha prorrogat fins al 31 d'octubre de 2021.

Juntament amb aquestes sol·licituds s'ha acreditat la situació de vulnerabilitat socioeconòmica de la família amb un informe de l'Ajuntament de València.

També s'han remès els escrits del departament d'Emergència Residencial de la Generalitat que diuen que s'està buscant una alternativa residencial digna per a Epifanio i la seua família. I s'ha demostrat la situació delicada de salut d'Epifanio, després de l'accident de trànsit que va patir el passat mes de juny.

No obstant açò, en casos d'ocupació el Reial decret dona potestat al jutge per a decidir si suspèn o no el desnonament, han apuntat des del Sindicat de Barri Cabanyal, i en aquest cas, "malgrat tots aquests condicionants, el jutge ha desestimat les repetides sol·licituds de suspensió i ha reafirmat el llançament de matí", han lamentat.

"NO ÉS UN CAS AÏLLAT"

Per al Sindicat de Barri del Cabanyal, "aquestes pràctiques, dutes a terme pels bancs i els fons voltors destinades a deixar famílies sense alternativa residencial al carrer, evidencien, una vegada més, que a l'entramat especulatiu no li importa jugar amb la vida de les persones".

En aquest sentit asseguren que "no és un cas aïllat, sinó que respon una situació generalitzada i desgraciadament, normalitzada, de la violació del dret a la vivenda".