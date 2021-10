Sofía Cristo, sobre su madre Bárbara Rey: "Está sufriendo mucho"

Barbara Rey no está pasando por sus mejores momentos. Así lo ha contado su hija, Sofía Cristo, a las cámaras de Europa Press, tras la emisión de Secret Story: última hora.

Aunque la joven DJ se siente "liberada" después de haber revelado en directo que había sufrido abusos sexuales cuando solo tenía 5 años, sus familiares más cercanos siguen procesando la dura historia, intentando entender cómo no se dieron cuenta.

"En ese momento lo que me pidió mi mente y mi corazón era soltarlo, lo siento por la familia y por lo que les toca sufrir ahora, pero por mi parte no puedo decir que me arrepienta", ha confesado Cristo.

"Ellos se sienten orgullosos, pero a la vez están muy dolidos. Sobre todo, por la impotencia de no haberse dado cuenta, de no haber hecho nada al respecto, cuando se ha hablado de cosas yo estaba callada. Ahora están flipando, empiezan a hilar...", ha relatado, asegurando que no dará más detalles públicamente.

Su madre, asegura, es una "mujer muy lista" que ha averiguado toda la verdad rápidamente y, por eso, "está sufriendo mucho". "Necesitará un proceso, pero lo que nos hace falta es vernos, estar juntas y hablar largo y tendido", ha añadido.

Ahora tendrán tiempo de sobra, pues hace una semana Sofía Cristo fue expulsada de Secret Story por una agresión a Miguel Frigenti, con el que ahora parece que ha vuelto a reconciliarse.

En este tiempo, ha comenzado a darse cuenta del impacto que han tenido sus palabras. "Empiezo a ser consciente ahora porque me ha escrito mucha gente que se ve muy reflejada en mí. Ayer en el plató había una chica llorando, dándome las gracias, a ella le había pasado lo mismo y que gracias al testimonio lo había hablado con sus padres", ha comentado emocionada a las cámaras.

Ahora, quiere seguir adelante trabajando como colaboradora desde el otro lado del reality. Aunque reconoce que volvería a entrar en la casa de Guadalix sin pensarlo.