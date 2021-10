La lucha por una residencia en Orcasitas: "Si mi hijo va al cole en el barrio, ¿por qué mi padre tiene que estar a 50 km?"

Por cada 100 menores de 16 años, en Madrid, hay nada más y nada menos que 143 personas mayores de 65. Las personas de edad son mayoría y demandan servicios adaptados a sus necesidades: centros de día, urbanismo adaptado, servicios sociales y, en el barrio de Orcasitas, una residencia. Este pequeño barrio del distrito de Usera, pese a contar con uno de los ratios más altos de personas mayores de Madrid, 4.400 de más de 65 años en total, está viendo a sus ancianos desaparecer por no tener una residencia a la que acudir: "Es una discriminación para sus necesidades. Si mi hijo puede ir a un colegio o un instituto del barrio porque mis padres tiene que ir a una residencia a 50 kilómetros?", se pregunta Rafael Cabañas, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Guetaria del Poblado Dirigido.

Según cuenta Cabañas a 20minutos, esta residencia no es solo un bien para estos ancianos que quieren envejecer en su barrio, ni para sus familias, que quieren visitar a sus mayores todos los días, sino para el barrio en sí: "Vemos desaparecer a los mayores como si les hubieran abducido, perdiendo su vínculo con sus vecinos, amigos, camareros o comerciantes, todos los que no son su familia directa y eso es perjudicial para cualquier barrio. No solo pierde el mayor, sino nosotros por no tenerle, porque las conversaciones que se tienen con alguien de edad son otra cosa, nos ponen en nuestro sitio, es enriquecedor".

50 kilómetros para ver a su mujer

El problema comienza cuando los vecinos buscan una residencia pública para que sus padres o abuelos estén cuidados. "Tiene que ser pública porque en Orcasitas hay lo que hay, obreros y personas con pensiones muy bajas, con lo que se puede vivir muy dignamente, no queremos ser ricos", asegura Cabañas, "pero tiene que ser pública por necesidad". Y, cuando tras la espera, se concede una plaza, no se tiene en cuenta la cercanía y se manda a esa persona mayor a residencias a decenas de kilómetros de su barrio y de su gente.

"Un hombre de 80 años tiene que hacer 50 kilómetros para visitar a su esposa en la residencia a la que la han mandado"

"Se ha dado, entre muchos otros, un caso especialmente desgarrador. Hubo una señora a la que llevaron a una residencia de Alcobendas y su marido de 80 años, que estaba válido se quedó residiendo en la vivienda. Pues ese hombre de 80 años se tenía que hacer todos los días 50 kilómetros para visitar a su esposa porque se negaba a no verla", cuenta a 20minutos Paco Palomera, vocal de la Asociación de Vecinos de Orcasitas.

Es una conversación que se oye constantemente por la calle: "Tengo a mi padre en no se qué pueblo a 40 kilómetros, tengo que ir a ver a mi abuelo y tardo una hora de viaje", dice el vicepresidente de Guetaria, "solo tienen en cuenta donde hay plaza, sin más criterio". Por eso, creen que un nuevo modelo de residencia de proximidad ayudaría a que estos mayores se quedaran en el barrio, a que fueran más visitados y a luchar contra la soledad.

Por cada 100 menores de 16 años, en Madrid, hay nada más y nada menos que 143 personas mayores de 65. Las personas de edad son mayoría y demandan servicios adaptados a sus necesidades: centros de día, urbanismo adaptado, servicios sociales y, en el barrio de Orcasitas, una residencia. Este pequeño barrio del distrito de Usera, pese a contar con uno de los ratios más altos de personas mayores de Madrid, 4.400 de más de 65 años en total, está viendo a sus ancianos desaparecer por no tener una residencia a la que acudir: "Es una discriminación para sus necesidades. Si mi hijo puede ir a un colegio o un instituto del barrio porque mis padres tiene que ir a una residencia a 50 kilómetros?", se pregunta Rafael Cabañas, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Guetaria del Poblado Dirigido. ​ ​Según cuenta Cabañas a 20minutos, esta residencia no es solo un bien para estos ancianos que quieren envejecer en su barrio pero con sus necesidades cubiertas, ni para sus familias, que quieren poder ir a visitar a sus mayores todos los días, sino para el barrio en sí: "Vemos desaparecer a los mayores como si les hubieran abducido, perdiendo su vínculo con sus vecinos, amigos, camareros o comerciantes, todos los que no son su familia directa y eso es perjudicial para cualquier barrio. No solo pierde el mayor, sino nosotros por no tenerle, porque las conversaciones que se tienen con alguien de edad son otra cosa, nos ponen en nuestro sitio, es enriquecedor". Orcasitas se manifiesta por una residencia

Un nuevo modelo de residencia de proximidad

"Lo que solicitamos es un modelo de residencia de proximidad. Que fuera una residencia pero también un centro de día, algo parecido a un centro de convivencia de mayores. Que un residente que esté válido pueda seguir saliendo por su barrio, hablando con sus vecinos, haciendo sus actividades. No sacarlos de su entorno porque eso es un maltrato. Igual que hay un colegio, debe haber una residencia", explica Palomera.

"Se trata de que tengan viviendas individuales, habitaciones de darles más actividades. Queremos huir de modelos anticuados del siglo pasado como son esas macro residencias que tienen muchísimas plazas en las que hay desatención hacia los ancianos. No queremos asilos ni 'aparcaviejos', sino una residencia pequeña, gestionable y en el entorno", dice el Vocal a 20minutos.

Y el espacio disponible existe, hay una parcela de 16.000 metros, propiedad del Ayuntamiento, que está vacía y sin utilizar en la que cabría perfectamente un complejo de estas características, aseguran estos vecinos. De hecho, según cuenta, la Junta Municipal ya ha aprobado que este terreno es válido para el proyecto de residencia que se pide, pero es la Comunidad la que tiene las competencias para que empiece la construcción. "Pero no sabemos si la Comunidad está dispuesta o tiene otras pretensiones", dice Palomera.

"En cualquier pueblo de Madrud hay una residencia de proximidad a la que tienen derecho a ir los residentes de ese pueblo. ¿Por qué eso no pasa en Madrid Capital? es un elemento discriminatorio" asegura el Vocal. "Más aún cuando el numero de personas mayores de Orcasitas esta por encima de la mayoría de distritos", apoya Cabañas.

Esta tarde hemos reivindicado una residencia de Mayores en Orcasitas, para que los mejores vecinos no tengan que dejar su entorno en el momento que más lo necesitan. pic.twitter.com/vFZIBm2qKC — AAVV Guetaria Poblado. Dgdo. Orcasitas (@AVguetariaORCST) September 30, 2021

Lucha contra la soledad de los ancianos

Una residencia de proximidad no solo aplacaría la desaparición de ancianos de los barrios, sino que también ayudaría a mejorar su salud mental. "Al final, que vayan a una residencia supone deslocalizar a estos ancianos, separarlos de sus médicos, sus comerciantes, sus camareros...para que acaben en la otra punta de Madrid. Esto les destruye psicológicamente y les acorta la vida", explica Cobeña. "Muchos han decidido no pedir plaza en una residencia con tal de no irse de su barrio", se lamenta Palomera.

Además, lucharía contra uno de los problemas que más preocupan en los mayores: la soledad no deseada. Porque con una residencia cerca de su barrio de siempre su familia puede visitarle cada día, pero no solo eso, "si el anciano está válido y el apetece, puede salir a dar una vuelta e ir a ver a sus amigos, pasarse a ver a su hijo, ir a ver a su nieta jugar al fútbol. E, incluso nosotros, sus vecinos, podemos pararnos a hablar con él o ir a visitarle, que es algo que no haríamos si lo llevan a Hoyo de Manzanares", asegura el Vicepresidente de la Guetaria del Poblado Dirigido.

"Que los ancianos acaben en la otra punta de Madrid les destruye psicológicamente y les acorta la vida"

Es una forma de que el anciano se mantenga activo, conserve sus círculos sociales y familiares. "La mayoría de ancianos, si les llevan a una residencia de cualquier pueblo a 50 kilómetros de su barrio, ya no salen. ¿A qué van a salir? No están sus vecinos, sus amigos o su familia. Se desmotivan", cuenta.

"Nosotros lo pedimos para Orcasitas pero creemos que es de sentido común en todo Madrid y en toda España. ¿Por qué puedo llevar a mis hijos a un colegio de mi barrio pero a mis padres les tengo que dejar en una residencia a 50 kilómetros?. Porque parece que los niños sí tienen proyecto de futuro pero a los mayores hay que aparcarlos sin que tengan voz ni voto, y es una discriminación absoluta".