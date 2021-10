L'administració vetlarà per la "normalitat" d'un 9 d'Octubre que torna als carrers de València amb cinc manifestacions

Als actes oficials d'aquest dia que tindran lloc en la capital valenciana, entre ells la Processó Cívica i l'ofrena a l'estàtua del Rei Jaume I, se sumen cinc manifestacions convocades per diferents col·lectius.

La Processó Cívica canviarà en aquesta ocasió el seu recorregut habitual a causa de les obres de la plaça de la Reina i tindrà també aforament limitat per a complir amb les restriccions dictades per a frenar l'expansió de la Covid-19 -participaran les mateixes entitats però amb menor nombre de representants-.

Així ho han indicat aquest dimarts l'alcalde de València, Joan Ribó, i la delegada del Govern, Gloria Calero, després de presidir en el consistori la Junta Local de Seguretat celebrada amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. La Delegació del Govern desplegarà més d'un miler d'efectius de la Policia Nacional que se sumaran als de la Policia Local dins del dispositiu especial de seguretat d'aquest 9 d'Octubre a València.

"El que volem és que el 9 d'Octubre siga un dia de festa i que tots els valencians ho celebren en honor de la Senyera, que rememora l'arribada de Jaume I, i festegen l'alegria de fer un país cada vegada més fort i potent tots junts", ha exposat el primer edil.

Així mateix, Ribó ha fet una crida "a la responsabilitat i la prudència" en aquest Dia de la Comunitat Valenciana que torna a celebrar-se al carrer després de les restriccions de la commemoració del passat any com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.

El responsable municipal ha indicat, respecte al civisme i les mesures de seguretat, que seran les mateixes que altres anys. Ha comentat que com en altres edicions serà "un dia complicat, des del punt de vista de l'organització", tenint en compte que "al matí es desenvoluparà l'esmentada processó i a la vesprada, la desfilada de Moros i Cristians i cinc manifestacions comunicades".

Després d'açò, l'alcalde ha destacat que "s'ha aconseguit un temps i un recorregut diferent per a cadascuna d'aquestes cites", amb la finalitat de garantir desenvolupaments adequats. La delegada del Govern ha coincidit a afirmar que es comptarà amb un dispositiu similar al de 2019, últim any en el qual es va commemorar la festivitat amb normalitat abans de la pandèmia, i ha al·ludit al miler d'agents de la Policia Nacional que s'ha habilitat per a eixe dia.

De la mateixa manera, Calero ha assegurat que "s'han ordenat les diferents manifestacions convocades" per a "garantir el lliure exercici d'aquest dret" i ha insistit que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat garantiran que aquest 9 d'Octubre "siga la festa de la convivència" i el respecte dels drets de les entitats que han convocat manifestacions.

"Qualsevol intent de boicot tindrà conseqüències", ha subratllat la delegada del Govern que ha asseverat que es pretén que aquest siga el dia "de totes i tots, indistintament de la seua idea de Comunitat". "Som un poble que mostra respecte per les institucions i a la ciutadania. La convivència és una dels nostres senyals d'identitat. Gaudim del dia de la Comunitat amb els nostres familiars i amics", ha dit.

MANIFESTACIONS

Les manifestacions convocades són entre les 16.30 i les 18.00 hores una d'Organizaciones del Sur Valenciana entre els carrers Vicent Miguel Carceller i Alacant; i entre les 17.00 i les 18.25 hores, una del Grup d'Acció Valencianista des de la plaça Alfonso el Magnànim fins a la dels Furs.

A aquest se sumen la concentració i posterior manifestació de la Coordinadora Obrera Sindical entre les 17.30 i les 22.00 hores entre el carrer Xàtiva i la Plaça d'Amèrica; la marxa d'Acció Cultural del Pais Valencià de 18.00 a 20.30 hores entre la plaça Sant Agustín i El Parterre, i la de l'Associació l'Encontre Polític Valencià de 18.30 a 20.00 hores de la plaça dels Furs a la de San Lorenzo.

A més, s'afig una concentració no vinculada al 9 d'Octubre sol·licitada per la CGT per a denunciar l'abús de temporalitat en la Societat Valenciana de la Gestió Integral de Serveis d'Emergències que tindrà lloc entre les 8.00 i les 14.30 hores en la plaça de la Verge.

CARRER DE LES BARQUES

La Processó Cívica eixirà com és tradicional de l'Ajuntament i seguirà aquest any el seu recorregut cap al Parterre pel carrer de les Barques, des d'on tornarà al consistori pels carrers Colón i Roger de Lauria.

"La policia ens havia proposat diferents possibilitats per a evitar les obres de la plaça de la Reina. Finalment hem decidit que eixirà de l'Ajuntament i passarà pel carrer de les Barques fins al Parterre i que tornarà per Colón i Roger de Lauria per tractar-se d'una via oberta i directa per a arribar a l'edifici consistorial", ha explicat Ribó.

Sobre la reducció d'aforament en aquest acte, l'alcalde ha repetit que s'ha decidit així "per seguretat enfront de la Covid", per a evitar que siga un focus de contagi. "Des de l'Ajuntament mantindrem aquelles mesures que ens recomana la Conselleria de Sanitat", ha dit.

Així mateix, Joan Ribó ha recordat que igual que va succeir en els actes fallers d'enguany, s'ha acordat descentralitzar les mascletaes i altres actes pirotècnics per a evitar concentracions de persones. "Després d'unes Falles que s'han desenvolupat sense incidències, l'Ajuntament aborda el Dia de la Comunitat Valenciana amb unes condicions totalment comparables", ha apuntat.