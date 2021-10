Rare Beauty, cuando el maquillaje se preocupa de verdad por la salud mental

La salud mental es un aspecto que preocupa cada vez más a las generaciones más jóvenes. Acudir al psicólogo o contar lo que han aprendido durante la terapia ha dejado de ser tabú y se incide mucho más en llevar una vida con estabilidad emocional.

Ahora que los millennials y la generación Z han crecido y madurado, comienzan a aplicar estos valores a las empresas que crean, como Selena Gómez con Rare Beauty.

Desde su nacimiento, esta firma de maquillaje tuvo una misión: apoyar la causa de la salud mental, ya que Selena sabe muy bien qué significa sufrir a causa de este tipo de trastornos y ha dado el paso de hablar, sin ambigüedades, sobre su propia lucha.

Selena siempre ha sido muy honesta acerca de sus batallas con la depresión y la ansiedad, sobre todo el año pasado, cuando la artista reveló que sufre de trastorno bipolar. Un diagnóstico que, según confiesa, supuso un alivio. "Cuando me lo comunicaron sentí que me quitaban un enorme peso de encima. Pude respirar hondo y decir, 'ok, esto lo explica todo'", explicaba Selena.

Tras luchar mucho, la actriz, cantante y empresaria, confiesa que “ayudar a la gente es lo que me ayudó a salir adelante”. Es la razón por la que una parte importante de los beneficios de su marca Rare Beauty se dedican a esta causa. “Quiero añadir una parte solidaria a todos mis proyectos. Si no sale algo bueno de mis proyectos, no los hago. No necesito el dinero”, se sinceraba.

Por esa razón, la firma nació a la que vez que su fundación Rare Impact, el corazón de Rare Beauty. “El objetivo es ayudar a que todo el mundo tenga acceso a recursos de salud mental, especialmente las personas más vulnerables”, declara Selena Gomez. Además, a través de sus redes sociales y del equipo de la fundación organizan encuentros, grupos de apoyo y charlas y trabajan mano a mano con organizaciones que ofrecen proyectos educativos sobre este tema para concienciar a los jóvenes.

Bajo esta filosofía, Rare Beauty ha creado una completa gama de productos inclusivos, aptos para todos los tonos de piel, que son fáciles de utilizar, logran un efecto segunda piel y tienen un packaging cómodo y bonito, creando maquillaje para sentirse bien con uno mismo.

Con nombres de sus productos como Stay Vulnerable (sigue vulnerable) o Always An Optimist (siempre siendo optimista), la cantante busca crear un diálogo sobre el autocuidado y el amor propio. Además, 1 % de las ventas globales van destinadas a la fundación.

"Cuando creé la marca, me aseguré de que estuviera respaldada por un mensaje positivo, que fuera más que una línea de maquillaje. Todo lo que hacemos tiene que ver con la salud mental", explicaba Selena.

Una de sus últimas novedades es Discovery True To Myself Eyeshadow Palette (33,99 €), una elegante paleta de sombras de ojos con siete tonos muy favorecedores, fáciles de aplicar y que se mantienen intactos todo el día sin alterarse.

En palabras de la propia Selena, "esta paleta hace que sea más fácil y divertido crear nuevos looks para el día a día que sean fieles a tu estilo", ya que trae los colores neutros para cualquier tipo de piel y pueden combinarse perfectamente entre ellos.