El PSOE salva a Casado de comparecer en la comisión de Kitchen aunque sí irán Rajoy, Cospedal y Enrique López

Quince comparecientes -los trece propuestos por el PSOE y los dos del PNV- acudirán finalmente a la comisión parlamentaria sobre el presunto espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas, que se quedará sin escuchar al líder del PP, Pablo Casado, como quería Unidas Podemos, molesta con los socialistas por su negativa a negociar un listado conjunto. Sí acudirán Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno; y María Dolores de Cospedal, ex ministra de defensa; que ya estaban citados aunque no llegaron a comparecer. La sorpresa es la llamada a Enrique López, consejero de Justicia e Interior de Isabel Díaz Ayuso.

La comisión Kitchen se ha reunido este martes a puerta cerrada para votar las propuestas de comparecencias presentadas por PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, Junts, PP y Vox. Con el apoyo de todos los grupos, excepto del PP, Vox y Ciudadanos, han salido adelante dos listados, los 13 nombres que pedía el PSOE y los dos del PNV, que propuso que volvieran a la comisión dos de las piezas claves de la supuesta trama y que están procesado en la Audiencia Nacional: los excomisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, conocido como el Gordo.

Según apuntan fuentes parlamentarias, con estos dos procesados se reanudarán el día 20 las comparecencias de la comisión por la que desfilarán hasta principios de diciembre otras trece personas, las solicitadas por el grupo socialista. Después, se abrirá plazo para que los partidos presenten sus propuestas de conclusiones y para que antes de Navidad la comisión apruebe un dictamen, según avanzan las fuentes consultadas.

El calendario del resto de comparecencias no está cerrado aún, si bien desde el PSOE se insiste en la idea de los últimos en someterse a las preguntas de los diputados sean los tres excargos del PP que quedaron pendientes antes del verano: La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz, procesado en la causa y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Todos ellos son los tres nombres más destacados de la lista del PSOE aprobada este martes por la mayoría de grupos, en la que no figura el presidente del PP, Pablo Casado, al entender los socialistas que poco puede aportar a los hechos que se están investigando. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha argumentado en rueda de prensa que han optado por nombres de personas que "han estado directamente implicados en este proceso". "A partir de ahí entendemos que determinados perfiles no aportarían o no son los perfiles adecuados, hemos priorizado otros", ha añadido el portavoz.

No lo ve así Unidas Podemos que sí lo incluía en su propuesta. Fuentes del partido morado indican que Casado podría ofrecer a los diputados explicaciones sobre la gestión que realizó cuando relevó a Rajoy y porque el actual líder de los populares incorporó en su ejecutiva a Cospedal y Fernández Díaz.

"O no investigó, depuró y limpió lo ocurrido en su partido durante esta trama, y, por ende, debe dar explicaciones de su inacción, o si lo hizo, podrá informar de lo que encontró y lo que llevó a cabo para depurar su partido", insisten desde Unidas Podemos, que reprocha al PSOE que haya planteado una lista unilateral que "por responsabilidad" tenían que votar para que no decayera la comisión.

Enrique López, sorprendido

Frente a la ausencia de Casado, la propuesta socialista defiende la conveniencia de llamar al consejero madrileño Enrique López. El portavoz parlamentaria ha dejado claro que él sí "puede aportar información" por su "trayectoria" y "responsabilidad orgánica en el PP".

Según aseguró Bárcenas, Enrique López, siendo juez de la Audiencia Nacional, medió para que el extesorero se reuniera con el abogado del PP y un empresario amigo entre 2017 y 2019 a raíz de la apertura del juicio por la caja B del PP. Precisamente, López, que este martes ha asistido al acto de entrega de los premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), ha mostrado su sorpresa. "Cuando comparezca ya me enteraré cuál es el motivo por el cual me han citado, en este momento lo desconozco", ha dicho.

Respecto a que al parecer sería por un supuesto papel de intermediario que habría hecho entre el entorno de Luis Bárcenas y el PP según el extesorero del partido ha reiterado que ni intermedió ni medió "absolutamente nada, solo presenté a dos personas".

Cosidó repite citación

Además de López, los socialistas han propuesto la comparecencia de nuevo del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó que, aunque nunca ha sido imputado en la Audiencia Nacional, está en el punto de mira de la Fiscalía, que ha recurrido el cierre de la instrucción y ha pedido su imputación.

Otros nombres de la lista del PSOE son Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior hasta que cesó en enero de 2013, mes en el que salieron a la luz los denominados papeles de Bárcenas y poco antes de la supuesta operación Kitchen.

A José García Losada, comisario general de Policía Judicial hasta octubre de 2013 y ya jubilado, también quiero oírlo el PSOE para completar el testimonio que dio el inspector jefe Manuel Morocho -al frente de pesquisas como Gürtel o los papeles de Bárcenas- sobre las presiones que sufrió para apartarle de la investigación.

El exjefe de vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos Jesús Vicente Galán y el exjefe de gabinete de Cosidó y actual comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña, Pedro Agudo, integran a su vez el listado del PSOE, que también quiere llamar a José Luis Ortiz, el exjefe de gabinete de Cospedal. Por último, el PSOE quiere citar al exdirector de la cárcel madrileña de Soto del Real José Luis Argenta de la Aldea y a un preso que coincidió con Bárcenas, al considerar que el PP utilizó también la cárcel para espiar al extesorero.