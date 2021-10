Más Madrid pide eliminar el uso de las mascarillas en el recreo, pero Educación lo rechaza: "Es preferible conservarlas"

Más Madrid ha presentado este martes una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para que el Gobierno autonómico suprima ya la obligatoriedad de llevar mascarilla durante los recreos en colegios e institutos de la región. "No entendemos que unas restricciones se eliminen a ritmo de tortuga y otras a ritmo de liebre", ha justificado la portavoz de la formación, Mónica García, en referencia a la relajación de medidas que se ha acometido esta semana en muchos ámbitos.

García ha aseverado que su partido celebra el levantamiento de limitaciones en el sector de la hostelería o el comercio, lo que no es incompatible con pedir que se avance más en este sentido. La petición de retirada de mascarillas de Más Madrid va acompañada de la puesta en marcha de "un plan riguroso" de reducción de ratios con vistas a que el curso que viene se pueda plantear que en el interior de las clases tampoco haya mascarillas.

Mas Madrid también pide en su PNL que el Ejecutivo regional vaya permitiendo, de forma progresiva, el acceso de padres y madres a los centros en entregas y recogidas de los menores en los centros, así como a actividades complementarias. "Especialmente en el ciclo infantil, con el objetivo de recuperar la imprescindible implicación de las familias en los centros educativos", señalan.

De momento, en lo que a la retirada de mascarillas se refiere, la iniciativa de Más Madrid se ha topado con el 'no' por respuesta del Gobierno autonómico. "Es preferible conservarlas", ha aseverado este martes el consejero de Educación, Enrique Ossorio, durante una visita al IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón. "En los patios no se puede garantizar que no haya aglomeraciones o agrupaciones de personas (...) por tanto si en los patios no hay una distancia de 1,5 metros hay que seguir manteniendo la mascarilla", ha agregado.

El responsable autonómico ha agregado que hace unas semanas sí hubo un cambio normativo respecto al uso de la mascarilla en los colegios. A través de una circular enviada a los centros, la consejería permitió que durante las clases de Educación Física se permitiera retirar los cubrebocas siempre que fueran al aire libre y existiera la supervisión de un profesor. Parece que esta es la única modificación que va a haber en este ámbito, al menos de momento.