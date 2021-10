El circuit Sonora torna a la carretera amb 33 artistes i 30 concerts de "la millor música valenciana"

En aquesta ocasió, el circuit comptarà amb 30 concerts i 33 grups valencians -tots ells guanyadors o finalistes dels premis Carles Santos de la Música Valenciana- en una tercera edició que reivindica el lema 'La música ens fa viatjar' i en la qual s'apostarà pels espais propis de l'IVC a Peníscola, Castelló i Alacant, i per les capitals culturals designades per la Conselleria de Cultura per a 2021, Bocairent i Alcoi.

Així mateix, i com a principal novetat, la programació del circuit s'estenderá durant aproximadament un mes en cadascuna de les cinc localitats valencianes escollides, amb l'objectiu de "fidelitzar al públic" i "dotar de major estabilitat" al Sonora.

Així ho han explicat la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, durant la presentació de la nova edició que ha tingut lloc aquest dimarts a l'edifici Rialto de València. "El Sonora naix amb el ferm convenciment que els músics mengen tot l'any i no només en l'època de festivals", ha reivindicat Tamarit.

Els artistes que formen part d'aquesta tercera edició de Sonora sónSmoking Souls, Dani Miquel, Badlands, Pau Alabajos, Sierra Leona, Eva Gómez, Verdcel, Christian Penalba, Jamaican Jazz Lovers, Manolo Valls, Marcel el Marcià, Johnny B. Zero, Marala, Laura Esparza i Carlos Esteban, Polock, Néstor Mir, Cactus, Jazzwoman, Duna, Urbàlia Rurana, Mo'roots, Pool Jazz, Jonatan Penalba, Ana Zomeño, Spanish Brass, Trobadorets, Tarquim, Eva Romero & Manuel Hammerlinck, Pepe Zaragoza, Chema Peñalver, Pete Lala, Andreu Valor i Blackfang.

ÀMPLIA OFERTA I DIVERSITAT D'ESTILS

Aquesta nova edició ha comptat amb una inversió de 160.000 euros i ofereix una "àmplia oferta" amb estils de música variats amb la qual, segons ha assegurat la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'IVC, Marga Landete, "siga el que siga el teu estil de música, segur que en el Sonora trobaràs una banda que t'agrade".

Per la seua banda, Tamarit ha convidat a tot el públic a recórrer el circuit de la música valenciana i a aprofitar "ara que tenim el 100% de l'aforament i que ens podem alçar i ballar des del lloc": "Que vinguen a gaudir de la música en directe".

En aquesta edició, la imatge gràfica ha sigut a càrrec de l'estudi Sud+Sud i l'espot del circuit és de Tresdeu. Així, tota la programació de Sonora es pot consultar en el web circuitsonora.com, en el qual també es poden comprar les entrades, que tenen un preu simbòlic de tres euros en tots els concerts del circuit.