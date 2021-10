Unidas Podemos reclama a la Junta políticas de empleo contra la estacionalidad y la "precariedad"

"El Gobierno andaluz debe poner en marcha políticas activas de empleo, pues nuestra provincia contabiliza aún 187.740 personas en las listas del paro, una cifra alarmante que demuestra que muchos sevillanos y sevillanas necesitan de la actuación de la administración andaluza para concertar dichos planes de empleo con los ayuntamientos y salir de la dramática situación en que se encuentran", ha dicho en alusión a los tradicionales planes autonómicos de incentivación a los consistorios para la contratación temporal de parados, cuya última edición fue el plan Aire de 2020, destinado a subvencionar unas 19.000 contrataciones, siempre eventuales.

El modelo productivo existente en Sevilla, según el diputado, "sólo provoca datos tan drásticos como que casi el 94% de los contratos que se firmen son temporales y las tasas de paro de mujeres y jóvenes sigan muy por encima de la media".

"Nos congratulamos por quienes han abandonado las listas del paro este mes, 3.647 personas menos inscritas en las listas del desempleo respecto a agosto, pero no podemos decir que sean buenos datos, mientras en el resto de España está en una línea mucho más fuerte de crecimiento, y mientras, si comparamos los datos con otros años (no de pandemia) no son nada buenos, ya que hay 5.400 desempleados y desempleadas más que el último septiembre previo a la pandemia de Covid-19", ha anfatizado.