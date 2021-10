Compromís proposa vacunar de la grip fora dels centres de salut

Segons ha assenyalat Esteve en un comunicat, "volem que es garantisca l'assistència als pacients ara que es recupera la presencialitat total als centres de salut. Açò necessàriament ha de passar per reduir la pressió assistencial en l'Atenció Primària que, amb vacunacions com la de la grip, sempre s'incrementa".

En aquest sentit, el diputat de Compromís ha subratllat que "en els últims dos anys, el funcionament dels centres d'Atenció Primària s'ha vist greument alterat a causa de la irrupció de la pandèmia, amb el tancament al públic en una primera instància i, després, amb una obertura progressiva i restringida per les proves PCR i d'antígens, la vacunació de persones majors o l'atenció mèdica telemàtica", entre uns altres.

"Tot açò s'ha hagut de combinar amb una necessària recuperació dels ritmes habituals dels centres de salut per a atendre a la població", ha dit, i ha afegit que s'ha pogut comprovar "com la vacunació massiva en punts separats dels centres de salut els ha permès que recuperen, en certa mesura, alguns usos dels espais i alguns ritmes d'atenció, tot açò tenint en compte que seguim en una situació de pandèmia".

Per açò, "des de Compromís considerem que els aprenentatges que ens deixa la Covid-19 sobre els sistemes i circuits de vacunació desenvolupats poden ser aprofitats i aplicats, a partir d'ara, per a processos de vacunació periòdics i futurs com és el cas de la campanya anual de la grip estacional, o en futures contingències sanitàries", ha explicat.

"L'objectiu és reduir l'impacte i l'afecció en el funcionament dels centres d'Atenció Primària, que s'han de mantindre i consolidar com a punts d'atenció irrenunciables per a la població, per a acompanyar i millorar el seu estat de salut. L'Atenció Primària és fonamental per a la salut personal i col·lectiva, i per aquest motiu, cal garantir la seua atenció continuada amb el màxim de protecció, suport i consideració", ha conclòs.