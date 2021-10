Detingudes sis persones per delicte d'odi a Alfafar després d'agredir a una altra entre insults racistes

Les investigacions, en el marc de la batejada com a operació 'Lekar', van arrancar a principis de setembre, quan la Guàrdia Civil va tindre coneixement d'un possible delicte d'odi per motius de raça. La víctima va manifestar que havia patit insults i vexacions decaràcter racista i xenòfob, segons ha explicat la Benemérita en un comunicat.

Aquestes vexacions venien ocorrent des de feia set anys. No obstant açò, pocs dies abans d'interposar la denúncia, la víctima, no només va patir les presumptes vexacions racistes, sinó també una agressió, aparentment per motius de raça, a l'entrada d'un centre mèdic del municipi d'Alfafar. Aquest succés va ser enregistrat en vídeo i difós en les xarxes socials.

Per aquests fets, el dia 30 de setembre, agents de la Guàrdia Civil d'Alfafar van arrestar sis persones d'entre 23 i 54 anys: quatre dones de nacionalitat espanyola, una altra de nacionalitat búlgara i un home de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors de delicte d'odi i lesions.

Les diligències han sigut lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Catarroja.