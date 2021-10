El PSOE de Murcia asegura que la moción de censura era "necesaria y conveniente"

El PSOE ha indicado que esta actuación estuvo motivada por "las innumerables presuntas irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno liderado por el concejal Ballesta, tanto en el contrato de la iluminación extraordinaria de Navidad, como en otros muchos expedientes".

"Esta moción de censura no se motivó únicamente por temas judiciales, sino también por otras cuestiones no menos importantes como el abandono de los servicios públicos en pedanías, por un transporte absolutamente deficiente, por la falta de efectivos de Policía Local y por decenas de cuestiones más que afectan a la calidad de vida de los murcianos", ha señalado.

Así, según el Grupo Municipal Socialista, "aunque la Fiscalía no haya encontrado suficientes motivos para acusar penalmente al Partido Popular, esto no significa que no se hayan detectado irregularidades".

Además, desde el PSOE han puesto de manifiesto que "aún se encuentran en estudio de la Fiscalía otros contratos municipales elaborados por el equipo del concejal Ballesta, como el de administración electrónica, el de parques y jardines o el de cultura, además de los posibles fraccionamientos de contratos".

Han añadido que desde que gobiernan en el Ayuntamiento de Murcia con Ciudadanos "prácticamente todas las semanas detectan al menos una actuación que el PP realizó de forma irregular". Ahora, según han adelantado, "se está estudiando detenidamente para dilucidar si se han cometido posibles delitos y dar así traslado a Fiscalía".

Por todo ello, al PSOE le ha sorprendido que el PP "saque barriga" y ha calificado de "indecente" que "presuman cuando se han detectado irregularidades, motivo suficiente para que unos responsables políticos sean cesados de su cargo porque los procesos públicos tienen que ser sumamente honestos y transparentes".

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista ha hecho hincapié en que en una institución pública "no se pueden gestionar de forma opaca los fondos públicos y esto, por mucho que le pese a concejal Ballesta, era como lo hacía el grupo que dirigía".

Por último, ha avanzando que el actual equipo de Gobierno "trasladará todas las irregularidades que se vayan detectando a las autoridades competentes".