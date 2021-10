Unidas Podemos pide a De la Torre que haga cumplir las ordenanzas contra el ruido por un centro "habitable"

La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas, Remedios Ramos, ha acusado al equipo de Gobierno de "haber ido relajando cada vez más el control de los bares de copas, como así lo ha dejado claro el juez en su sentencia y como ya le dijo el Defensor del Pueblo andaluz en 2018 al alcalde, Francisco de la Torre, que tenía que velar por lo intereses de la ciudadanía".

Ramos ha instado a De la Torre a "cumplir los mecanismos con los que cuenta, es decir, las ordenanzas de convivencia y ocupación de la vía pública y la normativa contra el ruido". "Es esencial que se reúna la mesa de seguimiento que se aprobó con la entrada en vigor de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que se cumpla sin recurrir lo estipulado en la sentencia y que se cumplan y hagan cumplir las ordenanzas", ha dicho.

"No estamos en contra de los hosteleros, estamos en contra de quienes no cumplen las normas y del equipo de gobierno del PP y Cs que no las hace cumplir. Es necesaria más vigilancia, más inspectores y que la Policía Local actúe", ha exigido Ramos, añadiendo que en la actualidad "es insoportable vivir en el centro, el alcalde tiene que entender que los vecinos no pueden vivir de lunes a domingo en una botellona y un urinario público permanente".

Por su parte, la portavoz de la confluencia de Podemos e IU, Paqui Macías, ha argumentado que "el modelo de ciudad que impulsa el PP está expulsando a los vecinos del centro, ya que es imposible la convivencia vecinal con los usos que se están favoreciendo. El juez ha dejado claro que el equipo de gobierno no actúa, por lo que es connivente con el ruido que hace imposible la vida a las personas residentes".

"Reclamamos que se replantee el modelo de ciudad, tenemos que buscar un modelo compatible con la vecindad, ya que son los vecinos los que llenan de vida el centro y los barrios de Málaga. Tenemos que aprender de la pandemia, que nos ha permitido comprobar que en los barrios en los que hay vecinos se ha mantenido mejor el empleo y la actividad económica", ha precisado Macías.

Por último, la portavoz de la confluencia ha manifestado que "el alcalde tiene que pedir perdón a la vecindad y ponerse a trabajar para acabar con los problemas de ruido".