El PP tacha de "ataque sin precedentes" el pacto de Presupuestos y alerta de la posibles huida de inversores

El PP calificó de "ataque sin precedentes" el acuerdo alcanzado este martes por PSOE y Unidas Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado, que supondrá una "importante" subida de impuestos a grandes empresas, a juicio de los populares. En su opinión, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades "traerá consecuencias muy malas para España" y provocará la huida de inversores. Y similares consecuencias, considera el PP, causará la aprobación de la ley de vivienda, que incluirá un mecanismo de regulación del precio del alquiler.

La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, se mostró este martes en rueda de prensa muy crítica con los pactos anunciados por el Gobierno, especialmente con el relativo a la vivienda. "La intervención en los precios de los alquileres es la intervención en nuestro patrimonio", denunció la portavoz, que alertó de que "la intervención de un mercado como el inmobiliario tendrá consecuencias muy malas para España".

Para la portavoz del PP, la intervención de los precios de los alquileres -que tendrán lugar en zonas tensionadas y sólo si las comunidades autónomas así lo deciden- "es un ataque sin precedentes hacia la propiedad privada" y, además, "plantea inseguridad jurídica" para futuros inversores en un mercado "muy importante" para España. "Las políticas comunistas e intervencionistas ahuyentan a los inversores", concluyó.

La portavoz del PP en el Congreso también cargó directamente contra el presidente del Gobierno, a quien acusó de no respetar sus promesas. "La mentira siempre persigue a Pedro Sánchez. Cuando viajó a EEUU se reunió con inversores americanos, y todos le preguntaban si intervendría o no el mercado de la vivienda. Les dijo que no, y ahora ocurre esto", espetó.

El PP también advirtió de que los Presupuestos Generales del Estado deberían basarse en un cuadro macroeconómico actualizado. "Si solo contemplan más gasto, vamos a más déficit y a un peor escenario", aseveró la portavoz popular, que insistió que esta medida debe ser acorde a las previsiones de crecimiento que marcó el INE la semana pasada, sensiblemente más pesimistas que las planteadas por la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Estos #Presupuesto los vamos a pagar los españoles y nos van a salir muy caros a nuestro bolsillos y patrimonio.



La receta de la izquierda del intervencionismo en el mercado ahuyentará la inversión de la mano de la inseguridad jurídica.



Así ni se crece, ni se crea empleo. https://t.co/dhmEgPBYSC — Cuca Gamarra (@cucagamarra) October 5, 2021

Silencio de Vox

Vox, por el contrario, optó por una estrategia completamente opuesta: no reaccionaral anuncio de los Presupuestos ni tampoco al acuerdo relativo a la ley de vivienda. Ni su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ni su líder, Santiago Abascal, ni ninguno de sus principales dirigentes realizó valoración alguna con respecto al proyecto de cuentas para 2022. De hecho, la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se negó a responder preguntas sobre los Presupuestos o la ley de vivienda en una rueda de prensa posterior al anuncio del Gobierno.

Ciudadanos se muestra descontento con los PGE

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sostuvo que el acuerdo anunciado por el Gobierno demuestra que Unidas Podemos "siempre gana la batalla" interna en el Ejecutivo y que el presidente Sánchez "tira hacia políticas más extremistas". La líder de Ciudadanos volvió a recordar que su partido "tendió la mano al Gobierno para tener una alternativa moderada" para que no se dieran este tipo de acuerdos.