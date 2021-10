El exdirector de Vaersa dice que "seguro" que los cargos en su Visa eran por trabajo y que hacía liquidaciones mensuales

Espinosa está siendo juzgado ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al presuntamente hacer un mal uso de la tarjeta de crédito de la empresa -extracciones de 500 euros y cargos en restaurantes, veterinarios y una tienda de esquí, entre otros-. Fiscalía pide para el acusado cuatro años de prisión -reclamaba seis pero lo ha rebajado al aplicarle la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas-, lo mismo que la acusación particular, que ejerce la Generalitat. La defensa, la absolución.

El excargo público, condenado en tres ocasiones anteriores por irregularidades cometidas en la compra de 67 vehículos todoterreno en Vaersa y el pago de unos complementos de productividad, así como por otros gastos indebidos en la empresa pública, ha manifestado en su declaración que en la mercantil trabajaba "muchos" fines de semana. "Iba a mi despacho muchas veces", ha dicho, a lo que la fiscal le ha preguntado si acudía cuando no estaba comiendo en restaurantes: "No tiene nada que ver una cosa con la otra", ha dicho.

Sobre el uso de la tarjeta de crédito, ha repetido que únicamente la utilizaba para gastos de la empresa. "¿Y una factura a Leroy Merlin? ¿O en una tienda de esquí?", le han preguntado, a lo que ha respondido: "Seguro que era para la empresa".

En relación con los cargos por gasolina, ha indicado que era para el trabajo y que él no tenía tarjeta específica de gasolina, como sí tenían otros empleados. Interpelado por los 1.500 euros que extrajo de cajeros antes de viajar a Colombia, cuando ya estaba pagado el billete y el hotel, y los restaurantes se abonaban con la tarjeta, ha dicho: "Es un país en el que no todo se puede pagar con tarjeta".

El acusado, que ha aclarado que no es afiliado a ningún partido ni tiene ninguna relación con nadie del PP, ha añadido que "en ningún momento" nadie se puso en contacto con él para pedirle explicaciones por los gastos de la tarjeta hasta que recibió la denuncia del juzgado.

Así mismo, Espinosa ha subrayado su gestión en Vaersa y ha incidido en que cuando entró, había una facturación de 40 millones de euros con una plantilla de 1.000 empleado y que dejó la empresa con una facturación de 100 millones y unos 1.600-1.800 trabajadores. En este punto, la fiscal le ha recordado que, sin embargo, en 2008 hubo unas pérdidas de 18 millones; en 2010 de 310.000; y cuando se fue, de cuatro millones de euros.

Previamente al testimonio de Espinosa también ha comparecido en la Audiencia un perito, interventor de la Generalitat, a propuesta del ministerio público. Ha explicado que elaboró un informe sobre la tarjeta de crédito del acusado a petición del Consell ante una serie de gastos que podían ser irregulares.

Tras un estudio, ha señalado -tal y como se desprende de su informe- que detectaron una serie de extracciones de dinero de la tarjeta de Espinosa, más de 40, que no tenían justificación, por lo que pidieron a Vaersa que reclamara al acusado que lo justificara.

También vieron cargos en hospedaje y hostelería sobre los que no constaba ninguna documentación y se pidió igualmente explicación a los responsables de Vaersa con el objeto de comprobar si los gastos se producían dentro de las funciones que ocupaba el entonces director.

Junto a ello, se percataron de gastos en materias distintas cuya vinculación con las funciones del cargo de Espinosa resultaba "dudosa", tales como cargos en supermercados, en una tienda veterinaria o en tiendas de bricolaje.

De todos estos cargos y, tras requerir una justificación, a los interventores no llegó una justificación de los mismos -pese a los burofaxes remitidos-, con lo que desconoce si Espinosa pudo dar una explicación al respecto. Los interventores no vieron facturas.

ESPINOSA "NO DISTINGUÍA"

Durante la vista de hoy también ha declarado, como testigo, el ex director de Administración y Finanzas de Vaersa, quien ha puntualizado que Espinosa, cuando llegó a su cargo, avisó de que todos los gastos de su tarjeta de crédito eran "gastos de empresa". Esta manera de funcionar, ha explicado, no era la misma que la del director que le precedió, quien dividía los gastos suyos personales y los de la empresa -cargados en la Visa- y lo reintegraba en efectivo a la mercantil. "Espinosa no distinguía", ha insistido.

Otra testigo, exdirectora de Recursos Humanos de Vaersa entre 1993 y 2012, ha explicado que normalmente se reunía con Espinosa entre semana pero también, por motivos de trabajo, podía hacerlo en fin de semana. Recuerda que acudió a su vivienda de Puçol pero sabe no si comió con él allí en fin de semana.

Sobre los horarios y disponibilidad, ha indicado que los máximos responsables debían tener disponibilidad los siete días de la semana porque si había algún incendio en fin de semana o cualquier tipo de accidente de trabajo en ese periodo, debían acudir. También lo hacía Espinosa, ha manifestado. "No era habitual, pero se podía dar esa situación", ha apostillado.

Otro testigo, exjefe jurídico de Vaersa, ha señalado que nunca comió en la urbanización de Espinosa y que tanto su disponibilidad como la de su superior era absoluta. También ha comentado que justificaba sus comidas y desplazamientos en una Hoja Excel con tickets y explicaciones. La entonces secretaria de Dirección en Vaersa ha indicado, por su parte, que no era habitual que Espinosa indicara en los tickets de la empresa con quién comía ni por qué.