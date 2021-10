Kiko Matamoros desvela que sufrió violencia en casa y en la calle: "Con 7 años viví acoso sexual en el colegio"

Kiko Matamoros ha sido el invitado de lo último de Lo que tú digas, un podcast presentado por Álex Fidalgo. El exrrepresentante de famosos y conocido colaborador de televisión en programas como Sálvame o Viva la vida se ha abierto en canal durante una charla en la que ha hablado de su infancia, de su trabajo e incluso de política.

En cuanto a lo primero, ha desvelado una serie de episodios traumáticos que ocurrieron cuando solo era un niño: "A mí en mi casa y en el colegio me daban unas somantas de palos increíbles. Algunas salvajes. Recuerdo un puñetazo que me dio mi padre que sangraba mucho por la nariz y yo me di otra vez contra la pared para que no parase de sangrar. Pensaba: 'a ver si me muero ya'", ha desvelado.

Violencia en casa y fuera de ella: "Con 7 años viví acoso sexual en el colegio. Pero muchos de mis compañeros sufrieron abusos sexuales por parte de los religiosos". Él recuerda que, al menos diez compañeros, lo padecieron. "En aquella época los abusos sexuales estaban a la orden del día", ha asumido.

Un patrón de violencia que luego no vivió con sus hijos. "He sido muy liberal con mis hijos, nunca les he puesto la mano encima", ha admitido.

Aunque, eso sí, siguió en el tiempo. "En mi juventud medíamos la virilidad a base de hostias. Nos fascinaba la violencia que es lo que vivías en la sociedad. Hace 20 años que no le doy una hostia a alguien".

En cuanto a su trabajo en televisión, ha comentado: "Mi trabajo en la tele es como el trabajo de un boxeador. Los tengo que hostiar dentro de unos límites éticos". Además, ha admitido que la opinión del espectador le importa poco: "Hay un juicio mediático o ético que me trae sin cuidado".

En general, ha asegurado que los peores momentos que ha vivido son con sus hijos. De su hermano Coto ha dicho: "He aprendido a vivir sin mi hermano y estoy muy a gusto. El que le metió en la tele fui yo, el que le explicaba todo, él no tenía ni puta idea".

Para terminar, el colaborador se ha atrevido en dar su opinión sobre personajes de la política y sociedad española. "Si quieres pasar un buen rato tienes que seguir en Twitter a Irene Montero, que es ministra y no se puede ser más ignorante. Jesús Gil era lo que era, pero no dejaba de ser un tipo agradecido con su gente. Hubo un tiempo que la Casa Real si imponía determinadas mordazas, pero eso ya no pasa. Se abrió la veda. Si Felipe VI hubiese mantenido una conducta como la del padre, la institución se habría acabado", ha explicado.