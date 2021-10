Los alumnos de cerca de 40 colegios de Barcelona ya comen menos carne roja en el menú escolar

Cerca de 40 escuelas e institutos de la ciudad de Barcelona ofrecen menús escolares con más proteínas vegetales y más alimentos de proximidad y de temporada, y en consecuencia, con menos presencia de la carne roja en los almuerzos del comedor. Estos centros suponen casi el 10% de los 388 públicos, privados y concertados de la capital catalana y estos 36 colegios se han apuntado de forma voluntaria al programa 'Menjadors escolars més sans i sostenibles' (Comedores escolares más sanos y sostenibles) que coordina el Ayuntamiento de Barcelona bajo la supervisión de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) y la colaboración del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).

El año pasado se llevó a cabo una prueba piloto de este plan en seis centros educativos, con la participación de 1.655 alumnos. El centenar de guarderías municipales de Barcelona ya siguen estos parámetros en sus menús.

Uno de estos colegios es el CEIP La Farigola del barrio del Clot, en el distrito de Sant Martí, que este martes ha ofrecido a los escolares un menú que cumple con todos estos requisitos saludables. Los 370 alumnos que se quedan a comer en el centro en dos turnos (a las 12.30 los más pequeños y a las 13.45 horas los mayores) han tenido un menú compuesto por macarrones ecológicos a la napolitana (con cebolla, tomate, zanahoria y ajo), hamburguesa ecológica de seitán (un preparado a base de gluten de trigo o también conocido como carne vegetal) acompañada de zanahoria con lechuga de colores, fruta ecológica (plátano) de postre y pan integral (que se come los martes y los jueves).

El menú ecológico escolar de este martes en la Escola La Farigola del Clot (Barcelona). ACN

Menús más saludables tras la prueba piloto del pasado curso

La directora del centro, Montse Martí, explica a 20minutos.es que "en esta escuela ya tenemos la conciencia desde hace años de la alimentación y del espacio educativo que también representa el comedor". Comenta que rápidamente se apuntaron el curso pasado como escuela piloto, pero que el ensayo fue algo complicado debido a la pandemia de la Covid y por el inicio del rodaje del proyecto.

En cuanto a la adaptación de los estudiantes a los nuevos menús, los más "críticos" fueron, en un inicio, los mayores (los de quinto y sexto) porque "a partir de los 11 años ya tienen criterio, son más exigentes, y tienen costumbres familiares adquiridas", dice Martí.

También se dieron ciertas reticencias "en algunas familias", con las que se llevó a cabo una tarea de "información y de atención a pequeñas quejas". En cambio, el equipo educativo "teníamos muy claro que era un cambio alimentario bastante grande, pero que era muy importante tanto para la salud en general como para la salud del planeta", comenta Martí.

"Lo que más les cuesta a los niños es cambiar la carne por las legumbres"

Esta mayor carga de proteína vegetal en los menús no significa que la animal se elimine de los platos, sino que esta última disminuye a solo un día en semana. Por ejemplo, el próximo viernes día 8, los estudiantes almorzarán crema de calabacín y patata y muslitos de pollo al horno con acompañamiento de tomate y pepino.

Ana Díaz, la jefa de cocina del centro, nos cuenta que la salsa de los macarrones ecológicos que están hoy en el menú está elaborada por las propias cocineras. Un día o dos a la semana, se cambia la carne roja por las legumbres, "para que los niños se vayan adaptando poco a poco".

La carne es eminentemente pollo (carne blanca) y albóndigas. "A los niños les cuesta cambiar la carne por las legumbres, porque ellos entienden que son dos primeros platos", dice Díaz. "Se lo tenemos que ir explicando", añade.

"Hemos eliminado todos los alimentos procesados o de cuarta gama (verduras y frutas procesadas, cortadas y limpias que se conservan envasadas)" (Ana Díaz, jefa de cocina del CEIP La Farigola del Clot)

"Todas las verduras que cocinan en este comedor son frescas y de proximidad y hemos eliminado todos los alimentos procesados o de cuarta gama (verduras y frutas procesadas, cortadas y limpias que se conservan envasadas). Ahora la cortamos y limpiamos nosotras", especifica Díaz.

Los menús están supervisados por dietistas, pero Díaz es la encargada de comprar toda la materia prima en establecimientos de alimentación ecológica. "Por ejemplo, las verduras son de El Prat de Llobregat", dice. Este cambio radical en la cesta de la compra ha supuesto un leve aumento en la partida económica para configurar los menús, pero que "compensa", nos explican desde Xino Xano, la asociación encargada del servicio de comedor.

Noa, de 8 años: "Me gusta el brócoli y el tomate"

"A mí me parecen muy bien estos menús, pero a veces me falta un poco la carne porque construye los huesos. Aunque lo que no está bien de la carne es que a veces puede contaminar el cuerpo humano", nos explica desde el comedor Nadine, de 8 años. "Por eso preferimos mucho más las verduras", añade.

A Erica, también de 8 años, lo que más le gusta del menú escolar es "la pasta en general". En cambio a Noa su comida favorita es el "brócoli y el tomate". Nadine prefiere la pasta, la lechuga, y las espinacas, "a veces le gustan y a veces no", dependiendo de cómo estén cocinadas. A los niños que no comen suficientemente sano, Nadine les recomienda las verduras porque "aunque a veces no tienen buen aspecto están muy buenas".

Noa les pide "que se dejen de porquerías y que coman más sano" y Erica cree que "es cosa de sus padres. Pero si yo fuera su madre, a veces les dejaría que tuviesen un día especial para comer otras cosas, pero que durante la mayoría de días coman sano".

El 13% de los niños barceloneses de siete a 9 años son obesos

Esta nueva orientación de los menús del comedor del centro supone una reeducación alimentaria no solo para los alumnos, sino también para los padres. La regidora de Salut del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa, ha explicado este martes desde el CEIP La Farigola que, según datos extraídos de una encuesta escolar de la ASPB, un 13% de los niños barceloneses de entre 8 y 9 años tienen obesidad infantil y que un 80% de los menores no consumen las cantidades mínimas recomendadas de frutas y de verduras.

Tarafa ha resaltado el triple objetivo de esta revolución en los comedores escolares barceloneses: "Promover una alimentación más saludable, combatir la emergencia climática y fortalecer la economía local", este último punto, a través de alimentos de proximidad y de temporada. No en vano, el proyecto está incluido en la declaración de emergencia climática de Barcelona y en su designación como Capital Mundial de la Alimentación Sostenible 2021. En relación con el clima, el sistema alimentario actual es el responsable de entre el 21% y el 37% de los gases de efecto invernadero.