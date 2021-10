Dimiteix el coordinador mèdic del centre de salut Palleter de Castelló pel "col·lapse" de les instal·lacions

"Aquesta instal·lació, que va ser concebuda inicialment per a atendre 17.000 SIP, porta des de març de 2020, quan a causa de la pandèmia va tancar les portes el consultori de Constitució, donant servici a prop de 30.000 persones i sense espai suficient ni consultes per a resituar ni tot el personal ni els usuaris, la qual cosa ha fet insostenible la situació del centre", assenyalen des de CSIF.

El sindicat recorda que, "encara que al principi es va dir que el trasllat era una cosa temporal pel coronavirus durant tres mesos, es perllonga ja per més d'any i mig i, tot i que la Conselleria complisca ara els terminis que va anunciar dilluns i les obres del nou centre de salut arranquen en 2022, la realitat és aquest no estarà acabat, com a molt prompte, fins a finals d'eixe mateix exercici, la qual cosa suposarà més de dos anys i mig d'espera per a les persones afectades".

CONSULTORIS TANCATS

El sindicat afegeix que, juntament amb Constitució, "també es troben tancats des de març de 2020 els consultoris auxiliars de Benadressa, Grupo Reyes y San Lorenzo, la qual cosa ha obligat a desplaçar-se a altres centres a més de 12.300 pacients".

"En el cas de Palleter, el Consell va anunciar abans de l'estiu que, per a alleujar la sobrecàrrega de treball dels professionals i la saturació d'aquest centre, redistribuiria els pacients procedents de Constitució entre els centres de salut Gran Via, 9 d'Octubre i Palleter, una iniciativa de la qual ara ha fet marxa enrere", han remarcat des de la central sindical, que reclama "solucions urgents i immediates per a descongestionar el servici d'Atenció Primària" a Castelló.