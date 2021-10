Detingudes 13 persones per estafar empreses i particulars a l'Alt Palància i el Baix Segura

Els fets es venen investigant des del mes de desembre del2019 per l'Equip de Delictes Informàtics i Telemàtics (Edite) de laUnitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de laGuàrdia Civil de Castelló, en el marc de la denominada operació'Frangeo', que es va iniciar després de la denúncia presentada per diverses empreses de la comarca castellonenca de l'Alt Palància, així com posteriorment per particulars de la comarca alacantina del Baix Segura, els qui havien sigut víctima de diverses estafes que els havia causat un greu perjuí econòmic.

Durant la investigació s'ha pogut constatar que l'organització investigada comptava amb un ampli teixit delincuencialamb capacitat d'actuació al territori espanyol. Principalmentestava constituïda per dos cèl·lules diferenciades, una assentada a la zona de Madrid i l'altra a la zona Alacant, on teniadesplegats la majoria dels seus membres.

Estava encapçalada per una persona amb multitud d'antecedentspenals, igual que el seu lloctinent, els qui posaven "gran obstinació" en no ser localitzats. La resta de membres de l'organització donaven cobertura logística i econòmica i aportaven els seus comptes bancaris per a rebre els diners estafats, altes de línies de telèfon, lloguers, allotjaments i altres productes a nom d'ells, tot açò amb la finalitat de mantindre en l'anonimat la identitat real dels seus caps.

Gràcies a les indagacions dutes a terme per la Guàrdia Civil, s'ha pogut identificar plenament els capitosts de l'estructuracriminal, especialment el líder, qui portava fugit de laJustícia des de fa 13 anys per trobar-se en cerca, detenció i ingrés a la presó per nombrosos jutjats de la geografia espanyola, motiu pel qual usava una identitat inventada o utilitzava la d'un altre membre de l'organització.

MODUS OPERANDI

Un dels 'modus operandi' utilitzat consistia principalment afer-se passar per una empresa de subhastes de vehicles que eren oferits a empreses i particulars a un preu molt competitiu, i indicaven als perjudicats l'obligació de depositar una fiança o aval per a poder obtindre'ls. Una vegada lliurada la quantitat econòmica sol·licitada, els vehicles o maquinària no eren entregats.

Quan els perjudicats reclamaven els vehicles o la devolució dels diners, continuaven amb falses promeses, al·legant problemes en la gestió.

En altres ocasions, fent-se passar per una empresa de compravenda de cotxes, buscaven vehicles de renting en venda otraspàs en internet, realitzaven el canvi de titular amb el banc que proporcionava el renting, utilitzant per a açò les dades personals d'algun membre de l'estructura delictiva, per a posteriorment vendre'ls a terceres persones, deixant de pagar la quantitat acordada amb l'entitat bancària en concepte de lloguer.

Finalment, els investigadors han aconseguit desarticular una xarxa delincuencial composta per un total de 13 membres, als quals se'ls imputen els delictes de pertinença a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals. L'operació ha sigut dirigida pel Jutjat d'Instrucció únic de Sogorb.