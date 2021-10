El PSOE exige al Ayuntamiento un análisis de la ZGAT en Málaga tras "poner en peligro al comercio local"

El objetivo principal de la moción es la de pedir al Ayuntamiento de Málaga un estudio que analice "cómo ha sido la implantación de la ZGAT durante 19 días festivos al año, cómo ha afectado a los derechos laborales de los empleados del comercios local y de la grandes superficies y cómo ha dañado las ganancias de las pymes del comercio minorista", ha detallado la socialista.

La responsable socialista del área de Economía ha recordado al regidor "que el pasado mes de julio se comprometió con más de dos centenares de manifestantes en las puertas del Ayuntamiento a que convocaría el Consejo Sectorial de Comercio para analizar la petición a la Junta la implantación del ZGAT".

"Pero otra vez ha vuelto Francisco de la Torre a mentir a la ciudadanía, se va a cargar la conciliación de más de 13.000 personas en nuestra ciudad", ha declarado Murillo.

No ha sido la única "promesa" del alcalde que ha puesto sobre la mesa la edil socialista, puesto que, "también hay un compromiso adquirido en el pleno de noviembre de 2019 para retomar en consenso en torno a la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística en el seno del Consejo Sectorial de Comercio".

En este sentido, ha dicho, "es el momento de cumplir con las familias, porque el comercio local no puede competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies para abrir de lunes a domingo, a la vez que en las grandes cadenas de comercio la aplicación de la ZGAT no es sinónimo de contratación laboral".

"Nuestra postura está con los trabajadores, representados por los sindicatos, en una protesta que es de justicia. Pero no nos quedamos en el no por el no, sino que nos oponemos a este ZGAT impuesto sin consenso con el ánimo de construir", ha manifestado Alicia Murillo.

"Por eso, proponemos que el Ayuntamiento de Málaga solicite a la Universidad de Málaga un análisis sobre el impacto de la nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, para así poder tomar medidas con datos reales en la mano".

CONTEXTO SOBRE LA IMPOSICIÓN DE LA ZGAT

En enero de 2021 el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga decidió en Junta de Gobierno Local elevar a la Junta de Andalucía la solicitud de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para toda la ciudad y no por zonas, como hasta ahora.

Además, la nueva solicitud también contemplaba la ampliación del número de domingos y festivos a los que afectaría esta ampliación de la ZGAT, "en un escenario de falta de consenso y con reivindicaciones por parte de distintos agentes que forman parte del Consejo Sectorial de Comercio", ha precisado la edil.

"Entre los principales argumentos que el Equipo de Gobierno ha usado para justificar su empeño en aumentar la ZGAT, estaban la creación de puestos de trabajo o la generación de ingresos comerciales por aumento de las ventas. Es momento de ver si ha sido así realmente, con el estudio que le pediremos a la Universidad de Málaga", ha asegurado Alicia Murillo.

"En el mismo orden de cosas, De la Torre se comprometió en Pleno de noviembre de 2019 a que este asunto no se tocaría si no había consenso y ha faltado a su palabra. También lo hizo el 1 de julio de este año, durante el debate de una moción en la que se trataba el tema", han indicado desde el grupo socialista.

"Esta decisión fue tomada de forma unilateral y fuera del Consejo Sectorial de Comercio que es el órgano de participación donde los distintos agentes empresariales, sindicales, vecinales, sociales y uniones de consumidores tienen voz ante estos asuntos", ha criticado la concejala socialista.

Por último, ha agregado que "en marzo tuvimos conocimiento de que la solicitud de ZGAT que el Ayuntamiento había elevado a la Junta de Andalucía había sido rechazada por defectos de formas. De nuevo teníamos la oportunidad de recuperar el consenso en este asunto, pero de nuevo el equipo de Gobierno quiso seguir por la senda de la imposición sin reunir al Consejo Sectorial de Comercio".