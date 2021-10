Gómez asegura que es "absolutamente falso" que se pida eliminar la cartelería en castellano de los centros de salud

Según ha informado la consellera Patricia Gómez, en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox, Idoia Ribas, "la afirmación de que se ordenó retirar los carteles en español de los centros de salud de Baleares es absolutamente falsa".

"Lo que es cierto es que la cartelería de hospitales y centros de salud está siendo bastante dispersa y desordenada, la pandemia no ha ayudado, y se están poniendo carteles en todo los espacios en los que los profesionales consideran para dar información a los usuarios y a los propios profesionales", ha explicado. Por ello, ha añadido, desde la subdirección de Infraestructuras y mantenimiento de servicios de los servicios centrales del IBSalut se ha decidido hacer una revisión de esta cartelería".

Así, ha asegurado, "que se envío un correo electrónico a todas las gerencias de los hospitales y centros de salud de Baleares, en el que se solicitaba retirar todos aquellos carteles, tanto en castellano como en catalán, que están de forma irregular para ordenarlos y para que, después, el servicio de Política Lingüística los revise y adecue a las normas del manual de identidad corporativa".

"A partir de aquí", ha continuado diciendo, "se elaborará un catálogo con los logos y mensajes más adecuados y se personalizarán, si es necesario, los carteles de cada centro de salud, en castellano y catalán". "No hay ninguna alarma social, la crean ustedes negando la realidad lingüística de Baleares", ha asegurado Gómez.

Por su parte, la diputada de Vox, Idoia Ribas, ha asegurado que "quien miente es la consellera Gómez" y ha mostrado como prueba un correo electrónico en el que se dice que "entre hoy y mañana se debe proceder a la retirada de los carteles que sólo estén escritos en castellano (...) se proceda a retirar hoy mismo todos los carteles, de cualquier tipo, que estén redactados únicamente en castellano".

En este sentido, Ribas ha censurado a Gómez que "su sectarismo lingüístico llega a tal extremo que prefieren dejar desinformada a toda la población con tal de no tener que leer un letrero en español".

"Este es el Govern del PSOE en Baleares. Una formación indigna de llevar la palabra 'español' en sus siglas. Su obsesión por eliminar el español de la esfera pública llega al punto de impedir a la gente trabajar si no usan el catalán. Han dejado en la calle a cientos de trabajadores por no hablar catalán", ha añadido.

La diputada de Vox ha concluido su intervención denunciando el "servilismo" del PSOE con el independentismo "a cambio de un puñado de votos". "Su desprecio hacia una de las lenguas oficiales en Baleares y común a toda España, les delata como lo que son, unos sectarios vendidos a sus intereses partidistas, capaces de renegar de su patria y de sus orígenes por un puñado de votos de fanáticos separatistas", ha expresado.

TRANSPORTE NO URGENTE PROGRAMADO

Por otro lado, la consellera Patricia Gómez ha respondido a una pregunta del PP sobre transporte no urgente programado, que le ha formulado el diputado Sebastià Sagreras, quien ha censurado que, por ejemplo, aquellas personas que residen en Campos y necesitan de este servicio "tardan hora y media en llegar al Hospital de Manacor desde esta localidad, cuando en un trayecto individual no son más de 20 minutos, y lo mismo para la vuelta".

La consellera ha reconocido que "muchos pacientes tienen que hacer un importante periplo hasta llegar a aquellos hospitales o centros de salud donde deben ser atendidos por el transporte programado". Sin embargo, ha lamentado que, "de momento, no se pueden hacer cambios, ya que la empresa Servicios Sociosanitarios Generales SL mantiene la concesión hasta el próximo año 2022 y son ellos los que se encargan de estos transportes colectivos".

Pese a esta situación, ha asegurado que "hay margen de mejora" y ha puesto de ejemplo lo ocurrido con la empresa pública Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gesaib), destacando que desde que se internalizó, en el año 2018, "se han podido cambiar todas las ambulancias, mejorar las prestaciones de estas e, incluso mejorar las condiciones laborales de los trabajadores". "En enero de 2022", ha añadido en esta línea, "se comprarán 80 nuevas ambulancias, con más prestaciones, que supondrán 12 ambulancias más".

"Si hemos sido capaces de hacer esto con el transporte urgente yo creo que también se podrá hacer con el programado. Insisto, hay margen de mejora, tenemos capacidad de mejora, y trabajaremos de manera que este servicio pueda beneficiar a sus usuarios y a sus trabajadores", ha incidido.

PRUEBAS SEROLÓGICAS Y CONTAGIOS DE LA COVID-19

Finalmente, la consellera Gómez ha respondido a una pregunta del diputado de Cs Juan Manuel Gómez, sobre la posibilidad de realizar pruebas serológicas a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para prevenir contagios de la COVID-19.

Gómez ha defendido, en este sentido, que "las mejores formas de prevenir contagios es la vacunación y las medidas de protección como mascarillas, lavado de manos y distancia social". Así, ha asegurado que, de media, el 90% de profesionales cuentan con la pauta completa de vacunación y que el 95% de usuarios de residencias también están ya completamente inmunizados.

En cuanto a las pruebas serológicas, sin embargo, ha precisado, "permiten tener información del contacto que la persona afectada por el coronavirus ha tenido con la enfermedad pero no previenen la misma". Así, ha negado que el Govern tenga de previsto realizar pruebas serológicas a los profesionales y ha recordado que "en caso de no estar vacunados los profesionales sanitarios y no sanitarios deben someterse a tres PCR o bien tests de antígenos semanales".

Por su parte el portavoz adjunto de la formación liberal en la Cámara balear, Juan Manuel Gómez, ha apuntado que "dado que este lunes la Agencia Europea del medicamento recomendó la aplicación de una tercera dosis de la vacuna, una vez hayan transcurrido seis meses de la pauta completa, y ya que el Govern no puede decidir sobre su administración, es necesario aplicar medidas complementarias para la prevención y la seguridad en las residencias, en los centros de salud y en los hospitales".

Así ha considerado que "por responsabilidad, hay que determinar la realización de pruebas serológicas y aún más sabiendo que hay muchos sanitarios y sociosanitarios que no han querido recibir la vacuna contra la COVID-19".