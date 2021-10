El festival ofrecerá los estrenos mundiales de los últimos trabajos de Benito Zambrano y Fernando Colomo

Basada en la novela homónima de Cristina Campos y rodada en Valldemossa, 'Pan de limón y semillas de amapola' es el nuevo trabajo de Benito Zambrano, director que abrió la 64 Seminci con su anterior trabajo, 'Intemperie'.

ANIVERSARIOS: THE BEATLES, LA NARANJA MECÁNICA Y ORQUESTA CLUB VIRGINIA

La Seminci recordará también el 60 aniversario del primer concierto de 'The Beatles', celebrado el 9 de Febrero de 1961 en The Cavern Club de Liverpool, con un maratón cinematográfico que, bajo el título 'Beatles Forever', ofrecerá cuatro películas: el largometraje documental 'The Beatles And India' (Ajoy Bose y Peter Compton, 2021) -estreno en España fuera de concurso en la sección Tiempo de Historia- acompañado por los también documentales 'The Beatles: Eight Days a Week. The touring years' (Ron Howard, 2016), y 'Get Back' (Richard Lester, 1991), así como una copia restaurada de la comedia musical 'A Hard Day's Night' (Richard Lester, 1964).

Además, el estreno del documental The Beatles And India en la 66 Seminci viene acompañado por la organización en Valladolid de la exposición homónima 'The Beatles And India', que acoge la Casa de la India del 17 de septiembre al 7 de noviembre. La jornada concluirá con un concierto de versiones de las canciones del cuarteto de Liverpool a cargo de los músicos indios Malavika Manoj, Tejas Menon y Neil Mukherjee.

La Seminci celebra también el 50 aniversario del estreno internacional de 'La naranja mecánica', una de las películas más destacadas de Stanley Kubrick, vetada en varios países europeos y que tardó cuatro años en estrenarse en España debido a su prohibición por la dictadura española. Esa primera proyección tuvo lugar el 24 de abril de 1975, en medio de una inusitada expectación, rodeada de polémica y entre enormes medidas de seguridad.

Para conmemorar este aniversario, el festival proyectará la copia restaurada de 'La naranja mecánica' el sábado 23 en el teatro Carrión, precisamente el escenario donde tuvo lugar aquella primera proyección en España, junto con el estreno del documental 'La naranja prohibida', programado fuera de concurso en DOC. España, una producción original de TCM dirigida por Pedro González Bermúdez que reconstruye los acontecimientos que rodearon al primer pase público de la película de Stanley Kubrick en España, celebrada en medio de una gran polémica en la 20 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid en el año 1975. Ambas sesiones contarán con la presencia del actor Malcolm McDowell, quien interpretó al personaje principal del film de Kubrik, el sociópata Alex Delarge, y que, además, es el narrador del documental.

La 66 Seminci recordará igualmente el 30 aniversario del estreno de 'Orquesta Club Virginia', de Manuel Iborra, con el estreno del documental 'La Club Virginia', filmado por el propio Iborra y protagonizada por el reparto original de la película de 1992: Jorge Sanz, Antonio Resines, Santiago Ramos, Enrique San Francisco, Juan Echanove, Pau Riba y Emma Suárez. 'La Club Virginia' es una crónica de lo que fue un rodaje lleno de problemas de todo tipo, tanto personales como cinematográficos, pero también el retrato del fracaso de un director superado por la película y de la inquebrantable amistad que se creó entre sus protagonistas.

ESTRENOS MUNDIALES

El festival ofrecerá al público una serie de películas, fuera de concurso, que podrán ser vistas por primera vez por el público del festival. Así, se programará 'Cuidado con lo que deseas', la nueva comedia navideña de Fernando Colomo, protagonizada por Dani Rovira, Cecilia Suárez y José Sacristán.

La actriz Charo López, Espiga de Honor en la pasada edición de Seminci, es la protagonista del documental 'Me cuesta hablar de mí', del realizador salmantino Chema de la Peña, en el que repasa la vida y obra de la actriz a través de los testimonios de Marisa López, Julieta Serrano, Ian Gibson, Eusebio Lázaro, Emilio Gutiérrez Caba, Javier Gurruchaga, Manuel Hidalgo y la propia intérprete salmantina.

También enmarcados en el género documental, el festival estrenará 'A cero. 5', en el que el director de cine Gonzalo Suárez Garayo narra en primera persona su experiencia como jugador de baloncesto en silla de ruedas en el famoso club vigués Amfiv, y Capitán Nemo en la batalla contra la ELA, de Miguel Martí, que a través de la experiencia de Mariano López, propietario de una empresa llamada Capitán Nemo y enfermo de ELA, describe las experiencias y las situaciones cotidianas a las que un grupo de personas con ELA han de enfrentarse cada día.

Además, se estrenará el cortometraje documental 'Un memorial contra la injusticia y la barbarie', de Diego P. Morán M., que muestra los trabajos de exhumación de las fosas comunes halladas en el cementerio de El Carmen de Valladolid por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y que culmina con la construcción e inauguración de un Memorial panteón donde han sido enterrados los restos de las 247 personas exhumadas en dicho cementerio.

GALA UNESCO VALLADOLID CITY OF FILM

La Seminci celebrará por primera vez este año la Gala Unesco Valladolid City of Film, un evento que pretende difundir la capacidad creativa audiovisual de la ciudad y visibilizar el proyecto común que la Red de Ciudades Creativas UNESCO supone. La Gala será el acto central del día 27 de octubre, jornada dedicada a Valladolid, City of Film. En ella tendrá lugar una presentación de proyectos desarrollados en estos años por City of Film/VAFO, y dos proyecciones.

Por un lado, el largometraje documental 'All The Souls' (2020), del vallisoletano Roberto Lozano Bruna, un film con participación de producción y equipo artístico local y apoyo financiero de la VAFO, entrenado mundialmente en octubre de 2020 en el Festival de Varsovia y cuya premiere española se celebró en el marco del pasado Festival de Málaga. El film aborda la trata de personas en Nepal. 'All the Souls' es el último trabajo del director de fotografía Roberto Fraile, asesinado el pasado 26 de abril cerca del parque nacional de Arli junto al periodista y reportero David Beriain y al conservacionista irlandés Rory Young.

La jornada se iniciará con una mesa redonda sobre la conservación de los fondos cinematográficos europeos y, precisamente, la segunda proyección será un largo documental sobre uno de los temas más relevantes para UNESCO y la Red de Ciudades Creativas del Cine: la conservación y difusión del patrimonio cultural vinculado al audiovisual. Se trata de 'Film, The Living Record of Our Memory', de Inés Toharia, en el que archivistas audiovisuales, técnicos, y cineastas de diferentes lugares del mundo explican qué es la preservación fílmica y por qué es necesaria.

GALA DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL DE CASTILLA Y LEÓN

El día 25 de octubre se celebrará en el Teatro Zorrilla la Gala del Cine y el Audiovisual de Castilla y León, en la que se hará entrega de la Espiga de Honor al actor Emilio Gutiérrez Caba y se proyectará como homenaje 'Vidas pequeñas' (2010), de Enrique Gabriel, película que participó en la Sección Oficial de la 55 Seminci. Además, en el transcurso de la gala se estrenarán los dos proyectos ganadores del concurso de cortometrajes Seminci Factory Valladolid Film Office: 'Frugal', de Juan Vicente Chuliá y 'La Controversia de Valladolid', de Juan Rodríguez-Briso, que gira en torno al histórico debate y sus consecuencias que protagonizaron en el siglo XVI Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda sobre los derechos naturales de los nativos americanos.