Cvirus.- La Generalitat estudiarà "totes les possibilitats" si es determina la tercera dosi de la vacuna

Així ho ha traslladat després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) haja conclòs que pot administrar-se una dosi addicional de les vacunes de Pfizer/BioNTech i Moderna a les persones amb sistemes immunitaris afeblits, almenys 28 dies després de la segona.

Puig, a preguntes dels periodistes en Fira València, ha recordat que actualment a la Comunitat es vacuna amb una tercera dosi a les persones amb algun tipus de vulnerabilitat major. A partir d'ací, "s'avaluaran totes les possibilitats" si el Ministeri de Sanitat estableix la seua administració a la població general.

En aquest cas, ha avançat que es reobrirà algun dels 133 vacunòdroms tancats la setmana passada, encara que "potser no fa falta obrir tots". També es continuarà vacunant en espais determinats com les universitats.

"Volem tornar a situar la vacunació com un element clau perquè ho és", ha defès, i ha tornat a apel·lar a la responsabilitat del 10% dels valencians que no estan immunitzats perquè "la pandèmia no ha acabat" i així es protegeixen ells, a la seua família i a tota la societat.

DUBTES LEGALS AMB EL PASSAPORT COVID

D'altra banda, Puig ha reconegut que hi ha dubtes legals respecte a la implantació del passaport COVID per a permetre l'entrada a l'oci nocturn o als festivals, recordant que ho va intentar alguna comunitat autònoma i ho van tombar els tribunals.

Ha tornat a demanar que la seua aplicació siga homogènia a Espanya, mentre la Generalitat manté reunions amb aquests sectors per a estudiar aquesta possibilitat. "Si no tenim un paraigua legal, que almenys hi haja un compromís clar per part de tots els operadors", ha explicat, amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat als usuaris.

També ha rebutjat que l'aplicació del passaport en aquests espais vaja en funció de la situació pandèmica, com va establir el Tribunal Suprem, insistint en la necessitat de vetlar per la "màxima seguretat jurídica" i la major normalitat en discoteques i festivals.