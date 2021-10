Fundació Bromera impulsa la segona campanya 'Un llibre i una mocadorada per a qui més estimes' pel 9 d'Octubre

20M EP

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha encetat, per segon any consecutiu, la campanya 'Un llibre i una mocadorada per a qui més estimes' per tal de celebrar el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, regalant cultura i dolços, segons ha informat l'entitat en un comunicat.