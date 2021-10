Puig confia en el futur de Ford Almussafes i en la seua competitivitat per a fabricar vehicles elèctrics

"Si Ford continua a Europa, crec que que Almussafes té una gran oportunitat", ha declarat en la inauguració de la fira Iberflora, un dia després que la direcció de la factoria haja obert una negociació amb els representants sindicals per a debatre el seu futur i de l'ERTE aprovat divendres pels problemes de subministrament.

Puig ha constatat que el sector pateix una "important reconversió" en la qual "la transició del dièsel cap al vehicle elèctric és una realitat i serà així en els pròxims anys". El que està clar, al seu parer, és que aquest procés "s'accelerarà molt" i que Ford Almussafes pot competir per a aconseguir la fabricació d'aquests cotxes.

Davant les inversions anunciades per la marca als Estats Units i la seua intenció de mantindre's a Europa, ha defès la importància que la planta valenciana estiga el millor posicionada possible. Per a açò ha garantit que la Generalitat estarà "sempre al seu costat" atenent la seua situació actual.

"Cal confiar en les capacitats de Ford Almussafes, una factoria que ha demostrat clarament la seua competitivitat", ha asseverat el president valencià.