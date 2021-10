Heidi Klum explica por qué no celebrará Halloween por segundo año consecutivo

Sus más de ocho millones y medio de fans siempre están esperando que llegue Halloween, porque si alguien de verdad se lo curra como pocos entre el star system, esa es Heidi Klum. Es verdaderamente asombroso lo que ha llegado a hacer la modelo de 48 años entre trajes, maquillajes y demás parafernalia: Jessica Rabbit, la diosa india Kali, Cleopatra, zombi del espacio exterior, ella misma nonagenaria...

Sin embargo, por segundo año consecutivo Klum ha hecho saber a sus seguidores que no habrá fiesta de disfraces. Por supuesto ha dado una explicación. Una que es complicado no comprender y que ha dado a conocer en una entrevista que ha concedido al portal Too Fab.

"Con todo lo que está aconteciendo en estos momentos en tantas partes del mundo tengo la sensación de que todavía es demasiado pronto para sentirme a gusto en una fiesta", ha empezado la modelo, que confirmaba acto seguido que, sintiéndolo por sus followers, pero este año tampoco habría party por la noche de las brujas.

"Como el año pasado, siento que sería insensible por mi parte organizarla. No deseo que nadie más salga lastimado únicamente porque nos estemos divirtiendo, así que no, no puedo hacerla, este año no volveré a hacer la fiesta", ha zanjado.

Sin embargo, y a pesar de la buena acogida que tuvo en 2019 que se disfrazara de Fiona, la esposa de Shrek, aún hay la posibilidad de alguna sorpresa para sus fans, dado que en 2020 acabó realizando un cortometraje de terror -con un increíble resultado final- protagonizado por ella, su esposo, Tom Kaulitz, y sus cuatro hijos: Leni, Henry, Johan, y Lou.

La trama, aunque sencilla, enganchó a quienes lo vieron: Heidi decidía disfrazarse de momia con papel higiénico solo para darse cuenta de que su familia realmente se han convertido en momias de verdad, por lo que tiene que pasar desapercibida y huir cuando haga falta.

"Mis hijos aprendieron bastante en aquellos dos días de filmación sobre cómo funcionan algunos trucos, cómo actuar si eres una momia o cómo recordar sus diálogos. A pesar de que me han visitado en muchos sets, esta es la primera vez que participan", explicó en su momento en declaraciones a Vogue.