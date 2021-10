Oltra creu que "estaria bé" prescindir de les sigles per a un projecte unitari de l'esquerra

Així s'ha pronunciat Oltra en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, en ser preguntada sobre la possibilitat d'articular un projecte de l'esquerra entorn de la figura de la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz.

"En política es parla molt i s'escolta molt poc", ha remarcat Oltra, qui ha demanat abordar l'assemblatge "sense apriorismes, sense línies roges" i escoltant "amb menys egos". Així, ha coincidit amb Díaz a plantejar que el punt de partida siga "escoltar".

De fet, ha rebutjat abordar el projecte en termes electorals ja que prefereix "parlar de política que d'eleccions": "L'excés d'electoralisme mata la política", ha asseverat.

Preguntada per si Íñigo Errejón cabria també en el projecte ha respost: "Per descomptat, és un actor polític de primera línia del qual no es pot prescindir", però també ha advocat per incloure la portaveu de Más Madrid, Mónica García, "i molta més gent".