Enginyers dels Països Baixos visiten l'ampliació nord del Port de València

Una delegació de l'Associació de Països Baixos, Probouw, ha visitat l'ampliació nord del Port de València per a conéixer de primera mà aquesta infraestructura. Probouw està formada per enginyers civils dels Països Baixos que, periòdicament, visiten diferents països per a comprovar projectes innovadors que s'han realitzat en altres llocs per a comprovar el seu desenvolupament i estudiar-los per a aplicar-los en les obres civils que es realitzen en el seu país.