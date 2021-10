El Govern allarga un any més la reforma del Cabanyal

L'estratègia Edusi per a la regeneració del barri valencià del Cabanyal ampliarà un any el seu termini d'execució, de desembre de 2022 al mateix mes de 2023, la qual cosa permetrà culminar els projectes en marxa, que en aquest moment aconsegueixen els 27 i sumen 16 milions d'euros de pressupost. En total, aquest pla compta amb una inversió de 30 milions d'euros, que financen al 50% la Comissió Europea i l'Ajuntament de València.

La necessitat d'ampliar el termini ve donada per la dificultat per a la tramitació i execució dels projectes, que solen superar els terminis inicialment previstos. En concret, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha concedit a l'Ajuntament una pròrroga fins al 31 de desembre de 2023 per a acabar de desenvolupar tots els projectes compromesos en l'Estratègia per al Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, més coneguda com Edusi, en el barri de Cabanyal.

Aquesta estratègia tenia data de finalització el 31 de desembre de 2022, però l'Oficina de Projectes Europeus va sol·licitar recentment al Ministeri d'Hisenda una ampliació del termini d'execució fins al 31 de desembre de 2023.

El regidor d'Innovació, Carlos Galiana, va donar ahir a conéixer la notícia, que permet a l'Ajuntament «continuar amb el full de ruta per a regenerar el barri del Cabanyal. Es tracta d'unes ajudes clau per a superar la situació de degradació i marginalitat que va provocar el govern del Partit Popular en el districte marítim de la ciutat. Aquesta pròrroga, que el PP va assegurar que mai aconseguiríem, ens permetrà continuar tot aquest treball que portem fent des que vam sol·licitar aquesta aportació de fons europeus en 2016», va manifestar ahir l'edil després de conéixer la resolució favorable.

El regidor va destacar que, durant els últims anys, «l’Edusi ha sigut l'eix tractor de la major part de la inversió municipal en el barri del Cabanyal». Aquest programa està dotat amb una inversió global de més de 30 milions d'euros, dels quals una meitat es finança amb càrrec als fons europeus de desenvolupament regional (Feder) i l'altra meitat va per compte de l'Ajuntament de València.

Galiana considera que la concessió de la pròrroga sol·licitada «pot permetre l'efectiva execució d'una part important de l'estratègia i, per tant, s'acorda la concessió d'aquesta». Així, el titular d'Innovació va assegurar que la gestió dels fons porta «una evolució constant i, a poc a poc, es van aprovant i executant més projectes; el ritme és raonablement adequat. Encara ens queda any i mig de mandat per a continuar finançant projectes amb càrrec a aquests fons», va afirmar.

Segons va explicar el responsable municipal d'Innovació, la situació actual de l’Edusi llança unes xifres de 16 milions d'euros en execució corresponents a 27 projectes, dels quals 13,5 milions estan en fase de licitació corresponents a huit projectes i 761.000 euros ja executats corresponen a set projectes diferents. Finalment, hi ha 400.000 euros en preparació corresponents a tres projectes.

La revitalització urbanística del Cabanyal es va posar en marxa després d'anys de degradació del barri a conseqüència del fallit projecte d'ampliació de l'avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar que va voler portar avant l'anterior Executiu local del PP. El pla, declarat il·legal per la Justícia i posteriorment anul·lat pel Govern d'esquerres, contemplava la demolició d'un miler de cases. La seua inexecució va provocar una paràlisi que va derivar en problemes no sols urbanístics, sinó també socials i de convivència que encara arrossega el barri mariner.

Ribó descarta la ZAS en Russafa

L'alcalde de València, Joan Ribó, va descartar ahir declarar Zona Acústicament Saturada (ZAS) el barri de Ruzafa, però va matisar que el Consistori haurà de prendre «les mesures corresponents» si els veïns d'eixe entorn ho demanen judicialment. «En principi no és la nostra opció», va manifestar el primer edil preguntat per la declaració de ZAS en una entrevista en Les notícies del matí d'À Punt.