L'oci nocturn agafa «aire» en el primer cap de setmana amb ball

Després de mesos de dures restriccions, i fins i tot de tancament total, l'oci nocturn de la Comunitat Valenciana ha viscut el que podria dir-se el cap de setmana més «normal» dels últims temps.

La Federació d'Oci, Turisme, Festivals, Joc i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (Fotur) va celebrar ahir que, a conseqüència de les resolucions de la Conselleria de Sanitat que avancen en la desescalada, el sector de l'oci «ha pogut agafar una mica d'aire», tant per l'ampliació de l'horari d'obertura fins a les 5.00 hores com per la possibilitat de ballar al voltant de les taules, però apunten que, «no obstant això, continua sent insuficient».

Segons denúncia l'entitat en un comunicat, els aforaments (del 75% per a l'oci nocturn) «no són reals» ja que, tal com explica, «en haver de mantindre distància d’1,5 metres entre taula i taula, els locals mai poden arribar a l'aforament establit». Així mateix, afig que «tampoc les condicions per al ball establides en la resolució són suficients».

D'aquesta manera, des de Fotur continuen sol·licitant un aforament del 100%, horaris segons llicència d'activitat i pista de ball sense cap restricció, «igual que els espectacles i festivals».

La Federació té prevista per a hui una reunió amb la Conselleria de Sanitat i amb Turisme Comunitat Valenciana, on exposarà les seues peticions i sol·licitarà que s'apliquen «de manera immediata» per a poder desenvolupar la seua activitat. «El sector necessita ja tornar a una normalitat després de 18 mesos inactius. No hi ha cap justificació ja per a tindre les actuals restriccions», afigen.

En aquest sentit, el cap del Consell, Ximo Puig, va expressar ahir el seu desig que a partir del 9 d’Octubre decaiga el major nombre de restriccions possibles en la Comunitat. Segons va indicar, la Generalitat està analitzant la situació epidemiològica amb l'objectiu que el Dia de la Comunitat Valenciana «se supere una frontera de restriccions i s'accelere la normalització». Preguntat sobre l'obligatorietat de la mascareta, va dir que s'aplicarà la decisió que prenga el Consell Interterritorial.