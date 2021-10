«Disfuncions aïllades» en el primer dia 100% presencial en els centres de salut

El primer dia d'atenció 100% presencial en els 850 centres de salut valencians va deixar ahir «disfuncions aïllades», tal com va reconéixer la Conselleria de Sanitat, i crítiques de sindicats i pacients per falta de personal. El president de la Generalitat, Ximo Puig, que va visitar un ambulatori a Castelló, va respondre que l'objectiu de l'Executiu autonòmic és que part de les 8.000 places de reforç per la Covid es convertisquen en definitives i estables, i va anunciar que el pròxim pressupost del Consell contemplarà un increment de places sanitàries.

Així, després de les primeres hores, Sanitat va assegurar que predominava la normalitat excepte algunes incidències en punts «molt concrets» de la xarxa, ambulatoris que poden necessitar una adaptació més progressiva, per la qual cosa «s'està intervenint i s'aniran esmenant al llarg dels pròxims dies», van garantir fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.

Des d'ahir dilluns, els pacients poden sol·licitar cita presencial en tots els centres de salut i amb tots els professionals. Aquesta atenció s'ha mantingut durant la pandèmia per als casos més greus i urgents, al costat de la telefònica per al seguiment dels pacients que no requerien de presència física.

Presencial i telefònica

«Estem convençuts que aquestes formes són compatibles i continuarem oferint-les a la ciutadania perquè puga optar per la que millor s'ajuste a les seues necessitats», va garantir la directora general d'Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, per a destacar el compromís i la dedicació dels professionals.

El cap del Consell, per part seua, va manifestar que després dels mesos «tan difícils» que s'han viscut, s'està avançant en la normalització i –va dir– «la normalització també en Atenció Primària és fonamental, perquè la presencialitat és bàsica per a moltes persones que necessiten eixe tracte personal».

El president va assenyalar que també és «fonamental» aprendre de tot allò que ha proporcionat la telemedicina. «Es tracta d'aprofitar l'experiència que hem tingut durant aquest temps per a incorporar nous plantejaments en alguns tipus de contacte que no són necessàriament presencials», va afegir.

Falta de personal

Quant a les crítiques dels sindicats sobre la falta de personal en Atenció Primària, el dirigent autonòmic va replicar que li agradaria tindre molt més personal, «però des de l'inici de la pandèmia hi ha més de 8.000 persones més». «El que volem és que una part substancial de les persones que han estat treballant de suport en la pandèmia s'estabilitzen i es queden com a places estructurals, és a dir, es treballa perquè en el pròxim pressupost augmenten les places definitives», va exposar.

«Molts ciutadans ho estaven exigint [la presencialitat] i crec que és bon moment d'intentar impulsar el que serà el gran objectiu del Govern, que és la potenciació de l'Atenció Primària», va sostindre.

Pel seu costat, la consellera de Sanitat va destacar que, una vegada tancats els grans centres de vacunació, el personal tornarà als centres de salut. «És a dir, hi ha molta contractació en aquests moments fins a desembre». «Ara estem tancant els pressupostos i, quan acabem d'estudiar quines són les necessitats, abordarem aquesta qüestió com ho estem fent ja amb Hisenda», va explicar.

«Ganes» entre pacients

En les primeres hores, usuaris i pacients d'un dels centres de salut valencians van valorar positivament la tornada a la presencialitat i van confessar que «ja tenien ganes» que es normalitzara aquesta situació. Així ho va assegurar a Europa Press Televisió una de les usuàries, qui va manifestar que durant aquest temps sense poder acudir al seu centre s'ha sentit «mig abandonada». «És la primera vegada que vinc, i la veritat és que jo ja m'estava enfadant perquè porte dos anys que no puc anar perquè em miren en realitat».

Un dels pacients es va mostrar «alleujat» en poder assistir de manera presencial i poder veure al seu metge «cara a cara» i va afirmar que prefereix aquest tipus d'atenció perquè els permet parlar amb el doctor: «Et parla, et mira i li pots ensenyar la coses que creus que tens malament». Una situació que va compartir una altra de les persones que va acudir al Centre de Salut Trinitat de València, que malgrat valorar l'atenció rebuda telefònicament, va destacar la necessitat de poder anar al seu centre de manera presencial. «Esperem que seguisca així sempre», va comentar.

Durant el primer matí d'atenció presencial en els centres de salut valencians es va registrar un major nombre de persones a les portes d'aquests centres a l'espera de ser atesos. És el cas d'aquest centre de salut de la ciutat, on al voltant d'una desena de pacients va esperar el seu torn, disposats en una única fila en la qual han mantingut la distància de seguretat.

Falles de 2022 amb normalitat?

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va dir ahir que, donada la situació actual, espera que no hi haja cap problema per a celebrar les Falles de 2022. «Anem recuperant la normalitat i espere que fins i tot d'ací a un any es puga donar per finalitzada aquesta pandèmia», va assenyalar.