Las extrañas imágenes de Lucía Sánchez y Cristian Jerez besándose antes de 'La última tentación'

Cuatro emitió este lunes el debate de La última tentación. Al final de la gala, y tal como se anunció desde el principio, Sandra Barneda presentó unas imágenes en las que aparecían Lucía Sánchez y Cristian Jerez, ambos participantes de La última tentación.

Fue poco antes de que comenzara el reality grabado en República Dominicana cuando se supo que ambos habían tenido un affair, aunque según recordaron la cosa no había ido más allá y, poco después, Lucía comenzó una relación con Isaac Torres que perduraba cuando comenzaron las grabaciones del programa.

Del apasionado encuentro entre Lucía y Cristian no se sabía mucho, pero este martes se pudo ver. Así, el programa emitió un vídeo en el que se veía a ambos besarse.

Pero, lejos de ser un robado, se veía claramente que la cámara con la que se había filmado el momento estaba a centímetros de las caras de ellos y que no se ocultaba, por lo que se trataba de un vídeo consensuado.

Además, y este es el detalle que más señalaron los colaboradores del programa, mientras que Lucía estaba de espaldas, se veía cómo Cristian miraba directamente al objetivo de la cámara mientras esta grababa, despertando algunas suspicacias.

"Me quedo muerta. No hay que escandalizarse, son dos personas que estaban solteras. Me escandaliza que se grabe. Esa miradita de Cristian… no quiero decir nada", dijo una precavida Melodie Peñalver, exnovia de Cristian.

Más explícita fue su amiga Melyssa Pinto, que apuntó a que podría tratarse de unas imágenes pactadas. Esto implicaría que se habrían tomado con la intención de venderlas o de utilizarlas en un futuro por parte de sus protagonistas.