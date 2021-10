Paca vuelve a 'First dates' en busca de "una mujer rubia o morena, me da igual, pero con los pechos grandes"

En enero de 2020 Paco/Paca acudió a First dates en busca del amor, pero fracasó por completo en su cita con Pilar: "Era una chica un poco explosiva y junto con su forma de pensar no era lo que buscaba", le admitió este lunes a Carlos Sobera.

El ibicenco explicó que "soy un hombre heterosexual que me gusta vestir de mujer. He tenido intentos de varias relaciones, pero al final se quedaron en nada, por eso he vuelto al programa".

"Espero que mi cita tenga tolerancia, comprensión, que sea alegre y que todo fluya", le explicó al presentador. Y añadió que "me da igual que sea rubia o morena, eso sí, con los pechotes grandes, a ser posible...".

Su cita fue Soraya: "Pienso que soy una persona muy misteriosa, pero la mayoría de la gente piensa que lo cuento todo alegremente. También soy peculiar porque a raíz del cáncer contra el que lucho, con una metástasis controlada, veo la vida de otra manera".

La valenciana acudió a la mesa donde le esperaba su cita para comenzar a charlar y conocerse un poco más: "Vivo día a día y lo que me gusta es tener experiencias nuevas", comentó Soraya.

Soraya y Paca, en ‘First dates’. MEDIASET

También hablaron de su pasado amoroso, donde la valenciana había vivido de todo un poco: "He tenido novios, marido, folla amigos, rollos de un momento...", pero Paca le respondió que "eres afortunada por haber tenido todo eso".

"Paca, sexualmente no me pone y para tener una relación con una persona de este tipo, me tiene que atraer mucho", afirmó la pensionista sobre su cita de la noche, desvelando el final de la velada.

"Me pareces una persona estupenda, pero no eres mi tipo. Como amigas si, como otra cosa, pues no", aseguró Soraya dejándole muy claro a Paca que no quería una segunda cita.