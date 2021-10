Lolita, en 'El hormiguero': "Jesucristo habría sido un político cojonudo"

El pasado 20 de septiembre, El hormiguero estrenó una nueva tertulia: "Cada 15 días analizaremos temas de actualidad", afirmó Pablo Motos antes de presentar a sus contertulios: Lolita, Gloria Serra, el periodista Rubén Amón y Juan del Val -que también está presente en la de los jueves-.

Este lunes, la tertulia ya contó con su primera baja, Gloria Serra, que fue sustituida por la periodista María Dabán – que también suele cubrir la baja de Tamara Falcó en la de los jueves-, pero la protagonista fue la hija de Lola Flores.

"He sufrido un ataque de ciática y he tenido que suspender las funciones de mi obra", anunció la cantante nada más comenzar. "Mi madre decía que la vejez era horrorosa y llevaba razón, yo que voy teniendo casi su edad me parece espantosa", añadió la artista tras comentar el documental de Movistar sobre su madre.

El presentador quiso saber quiénes eran los mitos de sus contertulios. El primero en contestar fue Del Val: "Para mí son Lola Flores, Antoñete, Camarón y Woody Allen"; mientras que Amón destacó entre risas que "si digo Plácido Domingo y Morante de la Puebla me van a quemar vivo, así que añadiré a Maradona".

Rubén Amón, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Dabán comentó que era nada de mitos, pero que, si tenía que elegir a alguien "sería a Adolfo Suárez", y, por último, Lolita destacó que "tengo varios. Primero mi madre, pero me gusta mucho Frida Kahlo, María Callas y Jesucristo".

"Como parece ser que vino a la tierra, no sé si era hijo de Dios o no, pero prefiero pensar que si", comentó. "Mucho lío para un final de tertulia", admitió Motos, pero la cantante añadió que "como político habría sido cojonudo".