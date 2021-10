Casado tilda a Sánchez de "radical" y le acusa de "poner palos en la rueda" de la entrega de Puigdemont a España

El líder del PP, Pablo Casado, acusó este lunes al presidente, Pedro Sánchez, de ser un "radical" y pilotar el Ejecutivo "más radical" de Europa, porque "ningún otro tiene ministros comunistas" y "mucho menos" el apoyo de "un brazo político de una banda terrorista [activa] hasta hace años". Casado también se mostró muy crítico con los pactos del PSOE con los independentistas, y acusó a Gobierno de estar "de brazos cruzados" y "poniendo palos en la rueda" de la posible entrega del expresident catalán, Carles Puigdemont, a la Justicia española.

En una entrevista en el Telediario de TVE, Casado criticó al Ejecutivo por lo que definió como una falta de "impulso político" a la extradición de Puigdemont a España, y se preguntó "qué van a hacer" los países de nuestro entorno "si ven que Sánchez indulta a sus socios y gobierna con los de Puigdemont". "Pues no meterse en líos", replicó el líder de la oposición, que insistió en que "la Justicia italiana ve que en España se indulta" y prometió poner en marcha una "gran campaña diplomática internacional para explicar que lo que está pasando" en relación con el independentismo "no lo admitiría ningún país".

Casado fue más allá y acusó al Gobierno de torpedear la entrega de Puigdemont a España por haber "mandado a la Abogacía del Estado a contradecir al Supremo" ante las autoridades judiciales italianas, y vinculó ese supuesto intento de frustrar una posible entrega a los pactos de Sánchez con el independentismo. Porque si Italia entrega a Puigdemont al Supremo, sostuvo, "revienta la operación diálogo, revienta la mesa de negociación y revienta la legislatura".

Ensanchar el PP

El presidente del PP se esforzó en presentar a su partido como "única alternativa" a Pedro Sánchez y a "un Gobierno desgastado por la mala gestión" de la pandemia y la economía, por lo que recalcó que "quien quiera cambiar el Gobierno" tiene una opción "útil": "Unificar el voto en el partido que puede ganar a este Gobierno". Sobre posibles pactos, se limitó a decir que el partido que gana "acaba formando Gobierno porque no hay alternativa enfrente", por lo que si el PP suma "más que la izquierda y los independentistas", formará Gobierno con "apoyos puntuales de un lado y otro" en la investidura. "Lo de menos son las alianzas que haya que hacer porque no habrá alternativa", zanjó.

Casado evitó tildar a Vox de "populista" y admitió que tiene algunos puntos de acuerdo con el partido de Abascal y también con Ciudadanos, como "la unidad nacional", pero también señaló discrepancias: "Nosotros somos europeístas y pensamos que la política no es cosa de bloques", insistió el presidente del PP, que afirmó que su formación tiene un "proyecto transversal" capaz de apelar también a los "socialdemócratas descontentos con Sánchez por pactar con comunistas".

En esa línea, afeó al presidente que no haya aceptado los "doce pactos de Estado" que, dijo, le ha ofrecido el PP en materias como el Poder Judicial, las pensiones, los Presupuestos Generales del Estado o la seguridad, y reveló que su último contacto se remonta a las semanas del verano en las que España travesó una crisis diplomática con Marruecos que se tradujo en la llegada irregular de miles de migrantes a Ceuta. "Le llamé, me dijo que me informaría y hasta hoy", zanjó.

Sobre Ayuso: "Somos amigos"

Finalmente, y sobre la situación interna del PP, dijo estar "muy orgulloso" de la labor de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, y añadió que son "amigos" y que llevan "16 años trabajando juntos". "Cuando tuve la oportunidad de elegir [la candidatura a la Comunidad de Madrid] algunos en el partido tenían dudas, pero tuve claro que podía ser ella", agregó.

Sobre la posibilidad de que Ayuso lidere el partido en Madrid, evitó pronunciarse y se limitó a decir que estará "contento con lo que digan los militantes", si bien recalcó su apoyo a las políticas de la dirigente madrileña: "En la Comunidad de Madrid se hacen las cosas bien, se pagan menos impuestos, hay más empresas, más inversión y con eso nos quedamos".