Trenes cancelados y atascos en Barcelona durante la tercera jornada de huelga de Renfe

Los maquinistas de Renfe han llevado a cabo este lunes la tercera jornada de huelga –esta vez, con paros parciales– para reclamar la recuperación de los servicios que se prestaban antes de la pandemia y de los 700 maquinistas menos que tiene ahora la plantilla respecto a 2019. También protestan por el posible traspaso completo de Rodalies a la Generalitat, como pide el Govern.

En Barcelona, la protesta de ha comportado la cancelación de varios trenes (en todo Rodalies de Cataluña, 145), además de unos servicios mínimos, según Renfe, del 53% hasta las nueve de la mañana y del 59% entre las 14 y las 16 horas, después de que el Govern dictara que estos servicios mínimos debían alcanzar el 85%.

Esta situación en el transporte público sumada a la lluvia que ha caído en Barcelona ha propiciado que esta mañana se formaran retenciones de hasta 12 kilómetros en las entradas de la ciudad durante la hora punta.

Pese a todo, la situación de este lunes ha sido mejor que durante las jornadas de huelga de 24 horas convocadas los pasados 30 de septiembre y 1 de octubre, cuando se vivieron situaciones de caos tras el cierre puntual de algunas estaciones y la interrupción de la circulación en la estación de Sants.

Cumplimiento de los servicios mínimos

Respecto a los servicios mínimos, el portavoz del sindicato Semaf –que convoca la huelga–, Luis Moyano, ha explicado en declaraciones a la ACN que "todo trabajador que ha recibido la carta de servicios mínimos ha trabajado y quien no lo ha hecho es porque no la ha recibido y ha secundado la huelga". "A algunos maquinistas se les ha notificado y a otros no. Esto ha sido un caos", ha asegurado, y ha añadido que algunos han recibido esta notificación por correo y otros en mano, sin "una política clara".

En este sentido, el sindicato ha anunciado medidas legales contra Renfe si mantiene que los trabajadores no respetan los servicios mínimos pese a haber recibido la carta, al tratarse de acusaciones "falsas y muy graves".

Semaf ha asegurado, además, que el comité de huelga no ha recibido ninguna citación oficial de Renfe para negociar con el objetivo de desconvocar las protestas. "Esperamos recibirla a lo largo de estos días", ha dicho Moyano, que también ha lamentado que no haya "voluntad de negociar" por parte de la empresa. "Nos sabe muy mal por los usuarios y desearíamos que hoy mismo se arreglase el conflicto y poder desconvocar", ha señalado.

Traspaso a la Generalitat

Respecto a los motivos de la huelga y al posible traspaso de Rodalies a la Generalitat, Semaf defiende la "integridad" de la empresa y de los derechos de sus trabajadores, que sufrirían un "secuestro laboral" en caso de que se efectuase, ya que el 90% de la plantilla es de fuera de Cataluña y no podrían pedir un traslado.

Además de este motivo y de la reducción de servicios y de maquinistas, el sindicato también denuncia el incumplimiento del segundo convenio colectivo "y la nula voluntad de solucionarlo" en lo referente a las nuevas incorporaciones y procesos de movilidad e integración del personal.