La granadina que logró un escaño en Cibeles hace seis años cumple ahora seis semanas al frente de la portavocía del PSOE madrileño. Una vez asentada en su nuevo puesto, enfoca la vista en la lucha por el descanso vecinal frente al ruido de las terrazas covid. Además, abandera la histórica reivindicación del 'Madrid está sucio'. También critica los atascos de la ciudad y defiende a Pedro Sánchez ante las críticas del alcalde popular con los bonos culturales, como alternativa a los botellones. Y aún es más rotunda en sus respuestas cuando toca hablar de sacar las instituciones fuera de la capital -como quiere el presidente del Gobierno- las ayudas por los daños que causó Filomena en Madrid y que aún no han llegado o la petición del Ayuntamiento de eliminar la tasa de reposición para la Policía Municipal.

Mar Espinar podría anhelar la popularidad de sus antecesores Juan Barranco o Enrique Tierno Galván, pero "hombre, no aspiro a tanto". Ella en realidad quiere ser la referencia de los vecinos. Pero no como Mar Espinar sino en nombre de su partido, "que los madrileños entiendan que cuando tengan un problema el PSOE está y aporta soluciones".

¿Cuál es su apuesta concreta de esta semana por Madrid?

El ruido y la suciedad. El ruido nos preocupa muchísimo; cómo determinadas decisiones políticas están tensionando la convivencia en nuestra ciudad. Y el problema de la suciedad en Madrid nunca se ha acabado de solucionar desde los famosos contratos de limpieza de Ana Botella. Carmena no fue capaz de solucionarlo y este actual Gobierno va por la segunda prórroga de esos contratos.

Estos contratos están en manos de los jueces. ¿Qué responsabilidad tiene Almeida?

Ya se podría haber sacado un nuevo pliego y una oferta pública para adjudicarlo a otra empresa y con otro criterio. Entiendo que este Gobierno no va a permitir que la ciudad se convierta en un gran contenedor de basura porque tiene judicializados los contratos...

Parece un clásico de la oposición decir que Madrid está mas sucio que nunca. ¿Tiene ejemplos concretos?

Sí, mi compañero Ignacio Benito se pasó una tarde por Madrid grabando ratas. De los primeros paseos que di como portavoz fue por Usera y había una calle colapsada de basura. Contenedores desbordados que había que bordear para pasar.

"No es justo decir que solo en el sur está la basura, también en el centro hay un problema serio"

¿Siempre en el sur?

No. Es un problema que se está generalizando en todo Madrid. En Chamberí se empieza a ver. El otro día en la esquina de Andrés Mellado había nueve bolsas de basura. No es justo decir que solo en el sur está la basura porque también en el centro se empieza a ver un problema serio de basura.

El Ayuntamiento va a mantener su compromiso con los hosteleros y dejará las terrazas hasta el 31 de diciembre. ¿También cree que debe primar la seguridad jurídica?

Sí, pero habría que ver si esos bares que han ampliado su terraza acogiéndose a la nueva normativa de las llamadas terrazas Covid no pueden tener el 100% del aforo en interior. Yo entiendo la seguridad jurídica de esas terrazas, pero también entiendo que los vecinos tienen que tener ciertas garantías.

"Nos parece esencial activar el abono cultural joven como alternativa al botellón"

Si se retiran de las zonas saturadas, ¿apoya que las terrazas covid se queden dos años más en favor de la reactivación económica?

Hoy es el decimoctavo día que le pido a José Luis Martínez-Almeida que se reúna con las asociaciones de vecinos que viven en esas zonas saturadas, que ellos han decidido solucionar no dando más licencias porque no le caben ni una terraza más (en Retiro).

¿Cree que Villacís se echará para atrás?

Villacís está enarbolando una bandera. Debe ser que ha entendido que esto le ha funcionado a Ayuso y pretende que le funcione a ella. Pero el problema de Villacís es que no tiene fuerza para aguantar este pulso. Por eso pido a Almeida que sea él quien se ocupe, quien se siente con los vecinos porque aquí se va a hacer lo que decida el Partido Popular como ha pasado desde el principio.

Usted dice que el Ayuntamiento debe dar alternativas de ocio a los jóvenes para evitar los botellones. ¿Qué propone?

Nos parece esencial activar por ejemplo el bono cultural joven (Jobo) que en estos dos años de gobierno solo ha aumentado en 6000 usuarios. En los dos que estuvo activo en el pasado mandato logro 41.000 usuarios, algo que ya nos parecía insuficiente.

La portavoz recibe a 20minutos en su despacho. Jorge Paris

El gobierno municipal lleva todo el mandato demandando más policía municipal. ¿No debería ser el PSOE madrileño el que se lo pidiera a Sánchez?

El PSOE madrileño ya se lo pidió a Sánchez aprobando una proposición en el Pleno (noviembre 2020) para eliminar la tasa de reposición. Estoy convencida de que se está estudiando la posibilidad real de que eso pase en los presupuestos de este año. Pero no es un problema que hayamos creado nosotros, lo creó el Partido Popular.

¿Se imagina el Museo del Prado en León? ¿Trasladaría la sede del PSOE a Ciudad Real?

El centralismo geográfico de las instituciones que vertebran nuestra sociedad no es un error, es un estorbo, una oportunidad perdida de darle más luz a otras zonas de España. Para el PP, Madrid es España y el resto es tierra por conquistar. Aun así no olvidemos que ya el propio Rajoy estudió la posibilidad de llevar el Senado a Cataluña, por ejemplo El PSOE tiene sede en todas las ciudades de España, y en cualquier caso no somos nosotros los que tenemos problemas con ninguna de nuestras sedes, no hemos tenido que vender ninguna para tratar de limpiar nuestra imagen.

¿Ha salido ganando Madrid con el fiasco del Prat?

Se han empeñado en equiparara los dos proyectos y no tiene nada que ver. A día de hoy lo que se ha hecho en Barajas me parece una buena noticia para Madrid.

¿Estaría también de acuerdo en ampliar los campos de vuelo?

Tendría que ver el proyecto.

Aún estamos a la mitad de lograr los datos de turistas de 2019. ¿Qué debería hacer el Gobierno municipal que está impidiendo al turismo recuperarse en Madrid?

No creo que esté impidiendo que venga el turismo, lo que creo es que no está haciendo nada para que venga. La falsa sensación de libertad que se ha vendido en nuestra Comunidad ha propiciado que nuestros datos pandémicos estén por muy encima de la media de otras muchas comunidades. Madrid con los datos sanitarios en la mano no era una región que invitara a venir estas vacaciones por mucho que hayamos vendido que por abrirlo todo estamos fenomenal.

¿Y ahora es una ciudad para venir, en cuanto a datos sanitarios?

Es verdad que estamos bajando. Aun así tenemos índices muy por encima del resto de comunidades.

¿También fecha para el puente de la Inmaculada la recuperación del turismo a niveles preCovid?

Ojalá...Hacer esas predicciones me parece arriesgado y muy exótico incluso para Almeida ¡y mira que nos tienen acostumbrado al exotismo!

El año pasado Almeida apostó por una gigante bandera de España para iluminar la Navidad. ¿Por qué insignia apostaría usted este año?

Yo apuesto por el himno de España a modo de villancico. (ironiza).

PP y Cs se niegan a remodelar Bravo Murillo con carriles bici para no dejar sin alternativa a los coches. ¿es lo más pragmático seguir apoyando al coche para desplazarse por Madrid?

No. Ya lo dijimos con la ordenanza de movilidad: estamos perdiendo una oportunidad para darle más espacio al peatón. París es el modelo perfecto de cómo hacer de la una ciudad que era un caos, como es hoy en Madrid, un lugar donde este apetece pasear, te invita a salir con tus hijos… eso en Madrid no lo puedes hacer.

¿Cree que ha habido un cambio radical con la nueva ordenanza de Almeida?

Sí, porque yo voy de atasco en atasco. Me estoy acordando mucho de cuando se hizo efectivo Madrid Central y Almeida, en la oposición, ponía un tuit cada día desde su moto. Ahora digo: pues debe tener razón: 'Primer día, quinto día de Madrid 360, la ciudad es un caos'. No ha mejorado. Aunque también, para ser justos, hay que esperar más tiempo y ver si bajan los índices de contaminación.

En el paquete de medidas que ha enviado Almeida para los fondos europeos, la mayor inversión va para la EMT.

¿Van a hacer una gran inversión de la EMT, pero luego toda la capacidad que tiene para ingresar dinero se la quitan privatizando los párquines que gestiona? A lo mejor habría que hacer inversiones en otras zonas y proteger a las empresas que ganan dinero y son públicas.

Precisamente prepara la gestión directa de BiciMad para los próximos meses.

¡Ah! Eso sería una buena noticia. Vamos a ver con qué trampa nos presentan esa gestión directa.

El plan Sures incluye 20 nuevas medidas como mejora del casco de Vallecas y Carabanchel, canchas en Orcasitas para reactivar el sureste. ¿Se le ocurre alguna crítica que no sea que es insuficiente? ¿Cómo reducir las brecha social?

El polígono ISO de Carabanchel es el claro ejemplo de lo vacío de contenido que está en el plan Sures. Lo meten en el plan, pero ¿qué no hacen? Blindar el uso cultural. Como no lo hagan ya, ese polígono va a acabar desapareciendo.

Si hay falta de vivienda pública en Madrid, por qué se oponen a la construcción de viviendas en Valdecarros, el mayor de los desarrollos del sureste que incluye pisos protegidos?

También pusieron la primera piedra de la ciudad olímpica y ahí está la piedra. En desarrollos con vivienda pública siempre vamos a estar de acuerdo.

¿Qué líneas rojas pondrá a los presupuestos del alcalde de este año?

Tenemos que ver el proyecto de presupuestos. Pero tiene que haber un reequilibrio en los impuestos y teniendo en cuenta de cómo están dejando los servicios públicos para nosotros es muy complicado creer que va a haber una mejora y un aumento de los servicios públicos cuando la apuesta es bajar los impuestos.

Como socialista, ¿qué opina de que el Gobierno no haya enviado aún "ni un euro" de Filomena a Madrid?

Filomena -creo eh, es un rumor, lo tengo que confirmar (ironiza)- pero creo que no solo estuvo en Madrid. Creo además que todos esos fondos no son tan fáciles de gestionar, sobre todo porque no es algo que el Gobierno decida cómo, cuándo y a quién dar. Almeida hizo una estimación de lo que se había perdido por Filomena y este Gobierno dijo que le iba a ayudar y le va a ayudar, pero cuando pueda ayudar a todos.

El alcalde exige cobrar sus deudas. ¿Qué deudas a su juicio tendría el alcalde con los madrileños?

Todas. ¡Si no ejerce de alcalde! Ni está ni se le espera. Lo único que ha hecho desde que está aquí es Madrid 360 y, además, en el último minuto y con una serie de cosas turbias (creando el grupo mixto). Lo único que hizo bien fue tener la visión en la pandemia de tender la mano a la oposición. Y cada vez tengo más claro que lo hizo porque no tenía competencias. Porque cuando ha pasado algo en lo que él tenía competencias, véase Filomena, lo único que ha demostrado es ser un incapaz. Muy simpático, pero incapaz.

No cita a la Ingobernable. ¿Ha sido en vano desalojarlos sin un proyecto alternativo o tiene razón el alcalde en que había que cumplir la ley y echarlos?

En el mandato pasado llevé una proposición para desalojar a la Ingobernable. Es de los pocos espacios municipales que tenemos en el Centro. Y el Centro necesita servicios públicos. Se desalojó porque había que cumplir la legalidad, completamente de acuerdo con el alcalde. Pero el alcalde que se reunió con los vecinos y les prometió su centro de salud diga ahora que no hay proyecto para Prado 30 es para cogerle y pasearle por toda la calle Prado. Ya es la segunda vez que intenta regalar el edificio a un privado y no cumplir. A la tercera va la vencida, veremos a ver.

Ya ha superado el primer mes como portavoz municipal. ¿Cómo ha cambiado el PSOE con el cambio de portavocía?

Está siendo mucha locura porque hay temas institucionales que me quita tiempo, pero quiero hacer calle. Creo que hay que mancharse.

Mar Espinar en una calle del centro de la capital. Jorge Paris

Haciendo autocrítica, ¿cree que el PSOE lleva años desaparecido en Madrid?

No creo que hayamos estado desaparecidos, creo que no hemos estado acertados. Perdimos la capacidad de hablar el lenguaje que la gente entiende y de entender lo que a la gente le preocupaba.

La oposición está más crispada que nunca: relevo en el PSOE, creación del grupo mixto tras la escisión de Más Madrid... ¿Cómo conseguirá la izquierda derrocar a Almeida en 2023?

Si tienes el secreto… Como portavoz del PSOE toca recuperar el pulso de nuestros barrios y distritos. Y si hacemos las cosas bien, Almeida caerá por sí solo.

El PSOE celebra su convención esta semana. ¿En qué le gustaría que se diferenciara de la del PP?

Para empezar no cogiendo a Sarcozy de referencia. Imagino que tendremos modelos más modernos y vitales como Ana Hidalgo que transformó París y ahora quiere transformar Francia. Y hasta donde sé no está imputada.