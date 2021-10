La debilitat humana cantada en forma de 'Divina Aberració' arriba al Teatre Micalet

En aquesta peça, Noèlia Pérez i Josep Zapater faran ús de tots els instruments que tinguen prop de les seues mans per a donar vida a un espectacle-concert que, envoltat musicalment per la figura de David Bowie i el pop espanyol de la dècada dels 80, "trencarà amb la simbologia d'Adam i Eva inoculada en la població des del naixement", ha indicat el Teatre Micalet en un comunicat.

'Hetero no futbolero', 'Dilema' o 'No más corones' seran algunes de les cançons que es juxtaposaran amb himnes com 'Amazing Grace', interpretat històricament per Elvis Presley o Aretha Franklin, per a generar "moments musicals i dramatúrgicos carregats de gamberrisme i bellesa".