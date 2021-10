Sanidad dice que "siempre va de la mano de la EMA" pero no decidirá sobre la tercera dosis de forma inminente

La luz verde que ha dado este lunes la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para administrar una tercera dosis de la vacuna contra la Covid a la población adulta y sana no caerá en saco roto en España donde, sin embargo, no se espera una decisión "inminente" para empezar a revacunar a la población general. Fuentes del Ministerio de Sanidad recuerdan lo que en numerosas ocasiones ha manifestado la ministra, Carolina Darias: que España "va de la mano" de lo que va determinando la EMA. No obstante, añaden que esta cuestión se abordará "con tranquilidad".

La EMA ha abierto la puerta a que la población general de 18 años en adelante reciba una tercera dosis de vacuna de Pfizer -porque son sus ensayos clínicos los que ha estudiado-. Según sus conclusiones, queda demostrado que una tercera dosis incrementa la respuesta inmunitaria frente al coronavirus y apunta que debería inocularse seis meses después de la segunda.

Tras esta decisión, en el Ministerio de Sanidad indican que esta cuestión se debatirá en la Ponencia de Vacunas, el órganos asesor y autor de la Estrategia de Vacunas y que es el primer paso para las decisiones en materia de inmunidad contra la Covid. Siguiendo el itinerario habitual, la Ponencia hará una propuesta en base a la evidencia científica y a la información de la que se disponga que estudiarán los directores generales de Salud Pública del Ministerio y de las comunidades en la Comisión de Salud Pública, que tomará la decisión.

Este es el recorrido habitual que hace cualquier decisión relacionada con la vacunación contra la Covid, recuerdan en el Ministerio, donde apuntan también que en esta ocasión no cabe esperar una decisión inminente, dado que la cobertura de vacunación, que este lunes llega al 77,4% de la población con pauta completa, no lo hace tan urgente como hace meses, cuando la población inmunizada era menor y cualquier autorización de vacunas o del uso de las mismas era el pistoletazo de salida para "empezar a inyectar" en cuanto se pudiera.