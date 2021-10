Premiado un proyecto de diseño de aplicaciones didácticas basadas en realidad virtual de la UCAV

Se trata de un proyecto que también fue premiado hace unos meses por la Asociación Amigos de la UCAV en la convocatoria VI Premio de Innovación Docente, ha informado la institución académica.

La comunicación 'Immersive vs. non-immersive virtual reality learning environments' -presentada por Diego Vergara, Alejandro Gómez, Pablo Fernández, Ana I. Gómez, Victoria E. Lamas y Carlos de Santos-, ha recibido el premio al mejor trabajo presentado en la sección 'Engineering of e-learning and digital content'.

Los investigadores del grupo ETUCAV, que han podido potenciar esta línea de trabajo con la tecnología de la realidad virtual gracias a la ayuda recibida de la Asociación Amigos de la UCAV, vieron publicada parte de su trabajo en la prestigiosa revista Materials Today.

Esta tecnología disruptiva supone un avance hacia la dirección que muchas aplicaciones didácticas están asumiendo, y que es previsible que en pocos años esté presente en muchos centros educativos, según recalcan las mismas fuentes.