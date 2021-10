L'Ajuntament de València convoca 131 places per a reforçar la plantilla del Servei de Bombers

Pel que fa a les places de cap, 43 es resoldran mitjançant el sistema de concurs-oposició en torn de promoció interna mentre que les 22 restants es completaran a través del sistema de concurs en torn de mobilitat.

Pel que es refereix a les 66 places de bomber, 45 eixiran a través d'una oposició en torn lliure i 21 mitjançant concurs en torn de mobilitat. Una vegada publicada la convocatòria, els aspirants disposen d'un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la seua aparició en el BOE per a presentar les seues sol·licituds.

Sobre aquest tema, el regidor de Protecció Ciutadana i Bombers de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, ha destacat en un comunicat que l'anunci del BOE que dona començament a la presentació de sol·licituds per a noves places de bombers "és un pas més dels quals estem realitzant des de Protecció Ciutadana per a enfortir l'estructura de recursos humans de tota l'àrea".

Així, ha ressaltat que amb aquestes incorporacions es completarà "d'una manera important" la plantilla del Cos de Bombers i la deixarem en la "millor situació dels últims 20 anys". "Creiem que amb aquestes millores, les emergències a la ciutat de València donaran un salt de qualitat molt important", ha ressaltat.

D'aquesta manera, ha assenyalat que la convocatòria de noves places per al Servei de Bombers ajudarà a combatre "el dèficit estructural de la plantilla que s'arrossega com a conseqüència de les polítiques aplicades per governs anteriors". "El govern del Rialto, des de 2015, ha articulat els mecanismes per a poder revertir aquesta falta de personal i que els serveis municipals es presten de manera òptima i amb totes les garanties", ha apuntat.

AGENTS POLICIA LOCAL

En la mateixa línia, ha anunciat l'Ajuntament de València incorporarà pròximament 53 nous agents de Policia Local del torn de mobilitat que "contribuiran a pal·liar els problemes de personal generats com a conseqüència de les retallades executades per governs anteriors". A més, a aquests nous policies se sumaran altres 180 a final d'any, quan concloga el procés d'oposició iniciat pel Govern del Rialto.

Cano ha recordat que a l'oposició que ja està en marxa per a incorporar 234 policies li seguirà pròximament una altra nova convocatòria per a acabar la legislatura sumant un total de 400 agents a la plantilla.

"Amb açò, l'àrea de Protecció Ciutadana acabarà la legislatura amb totes les expectatives de recursos humans complides amb l'objectiu de complir millor servei a la ciutadania, de poder garantir els drets i llibertats de tots els ciutadans i que puguen arribar-se a cobrir tots els estàndards necessaris perquè la ciutat de València seguisca progressant i desenvolupant-se econòmica i socialment com ho ha fet fins ara", ha finalitzat.