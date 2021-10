Cs inicia "un frente común" con los vecinos del Casco Antiguo para "frenar" la implantación del Plan Respira

En un comunicado, Cs señala que los vecinos le han trasladado sus quejas por la "ausencia de información del gobierno" y por que "el plan ni siquiera se haya debatido en un Pleno de la Junta Municipal del Distrito".

En este sentido, Pimentel subraya que "el equipo de gobierno del PSOE debe dejar a un lado su tozudez en este asunto" y "empezar a asumir que la aplicación de este plan sin alternativas de transporte público, sin consenso con vecinos y comerciantes y sin las garantías jurídicas suficientes es una muy mala noticia para Sevilla" que "acabará por convertir al centro de nuestra ciudad en una auténtica ratonera".

Pimentel, que ha mantenido esta mañana una reunión con los representantes de las asociaciones de vecinos de Plaza de Armas, Santa Cruz, la Casa de la Moneda, San Lorenzo, San Luis y Puerta de Carmona, junto a los concejales Miguel Ángel Aumesquet y Lorenzo López Aparicio y los miembros de la agrupación de Ciudadanos en el Distrito Casco Antiguo, ha alertado de que "el Plan Respira tal y como está va a acabar siendo un nuevo fracaso de la movilidad en la ciudad". "Los propios vecinos del centro son los primeros que están en contra de su implantación en estas condiciones", ha dicho.

De hecho, indica que "hoy se ha decidido entre todos que ha llegado la hora de alzar la voz contra este atropello" que, "si el gobierno de Espadas no rectifica y da un paso atrás, va a acabar por repetir los mismos errores que ya hicieron fracasar el Plan Centro hace una década". Por ello, explica que el encuentro de este lunes ha sido "sólo el punto de partida de otras serie de acciones que se desarrollarán en las próximas semanas" para "evitar la enésima chapuza en materia de movilidad".

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha lamentado también que "el supuesto consenso del que habla constantemente el equipo de gobierno no sea más que una mentira mil veces repetida", ya que, "a la vista de la postura manifestada en el día de hoy por estas entidades vecinales, no se han tenido en cuenta ni sus opiniones ni tampoco sus propuestas para mejorar el contenido del plan" que, entre otras cosas, "les obliga a tener que ser ellos los que autoricen constantemente a través de aplicación móvil los permisos para que sus familiares puedan acceder a estas viviendas en sus vehículos".

Considera que se trata de un trámite "demasiado farragoso" si se tiene en cuenta que "la mayoría de vecinos del Casco Antiguo son sevillanos de edad avanzada que no tienen la suficiente destreza en el uso de las nuevas tecnologías". Por tanto, "lo que se pretende desde el gobierno con esta medida es prohibir de facto la entrada de los familiares de estos vecinos, que acabarán aislados y sin alternativas de movilidad", ha señalado.

Pimentel ha recordado que desde el grupo municipal de Ciudadanos se ha presentado "un decálogo de alegaciones al Plan Respira para corregir todos los errores que incluye". Entre ellas, apunta al aplazamiento de su implantación hasta que el Casco Antiguo cuente con las alternativas de transporte público necesarias.

"Es más, sería una temeridad seguir adelante con un plan que sólo cuenta con las aportaciones de 200 sevillanos en el proceso de participación y que, en estos momentos, no cuenta con aparcamientos disuasorios, no aplica el resto de medidas que se incluyen en el PMUS, no tiene el apoyo de los vecinos y presenta serias dudas legales sobre cómo pretende ser aprobado", incide.

Todo ello, ha añadido, "son causas lo suficientemente importantes cómo para frenar este despropósito" y que "el gobierno de Espadas rectifique, reconozca su error y dé un paso atrás antes de que sea irreversible", ya que "los sevillanos no pueden pagar en primera persona las consecuencias inasumibles de este tremendo fracaso en materia de la movilidad".