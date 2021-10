Sanitat detecta "disfuncions aïllades" en el primer dia d'atenció presencial en centres de salut

Després de les primeres hores, Sanitat assegura que predomina la normalitat excepte algunes incidències en punts "molt concrets" de la xarxa, ambulatoris que poden necessitar una adaptació més progressiva, per la qual cosa "s'està intervenint i s'aniran esmenant al llarg dels pròxims dies", garanteixen fonts del departament d'Ana Barceló.

Des d'aquest dilluns, els pacients poden sol·licitar cita presencial en tots els centres de salut i amb tots els professionals. Aquesta atenció s'ha mantingut durant la pandèmia per als casos més greus i urgents, al costat de la telefònica per al seguiment dels pacients que no requerien de presència física.

"Estem convençuts que aquestes formes són compatibles i continuarem oferint-les a la ciutadania perquè puga optar per la que millor s'ajuste a les seues necessitats", garanteix la directora general d'Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, per a destacar el compromís i la dedicació dels professionals.

En les primeres hores, usuaris i pacients d'un dels centres de salut valencians han valorat positivament la tornada a la presencialitat i han confessat que "ja tenien ganes" que es normalitzara aquesta situació.

"MIG ABANDONADA"

Així ho ha assegurat a Europa Press Televisió una de les usuàries, qui ha confessat que durant aquest temps sense poder acudir al seu centre s'ha sentit "mig abandonada". "És la primera vegada que vinc, i la veritat és que jo ja m'estava enfadant perquè porte dos anys que no puc anar perquè em miren en realitat".

Un dels pacients s'ha mostrat "alleujat" en poder assistir de forma presencial i poder veure al seu metge "cara a cara" i ha assegurat que prefereix aquest tipus d'atenció perquè els permet parlar amb el doctor: "Et parla, et mira i li pots ensenyar la coses que creus que tens malament".

Una situació que ha compartit una altra de les persones que ha acudit al Centre de Salut Trinitat de València, que malgrat valorar l'atenció rebuda telefònicament, ha destacat la necessitat de poder anar al seu centre de forma presencial. "Esperem que seguisca així sempre", ha comentat.

Durant aquest primer matí d'atenció presencial en els centres de salut valencians s'ha registrat un major nombre de persones a les portes d'aquests centres a l'espera de ser atesos. És el cas d'aquest centre de salut de la ciutat on al voltant d'un desena de pacients han esperat el seu torn, disposat en una única fila en la qual han mantingut la distància de seguretat.