Puig sobre vaga de maquinistes: "Volem en primer lloc solucions a curt termini, i les ha de donar Renfe"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat respecte a la vaga que mantenen els maquinistes de Renfe que vol, en primer lloc solucions a curt termini, i aquestes "les ha de donar Renfe i s'han de veure prompte".

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans a Castelló després de visitar el centre de salut Raval Universitari, al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Així mateix, el cap del Consell ha assenyalat que estan pensant en solucions alternatives conjunturals i, després, estructuralment, pensa que un servei de Rodalies directament gestionat per la Generlaitat "podria ajudar a millorar el conjunt del servei". "Per açò ho anem a plantejar formalment per a veure com es pot orientar una transferència almenys de la gestió del servei de Rodalies", ha dit.

"Hem de buscar una solució per a la mobilitat entre Castelló i València el més ràpida possible", ha conclòs.