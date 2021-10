La Guàrdia Civil deté tres persones en un macrobotelló amb 1.300 assistents al Campello

En la intervenció, coordinada amb la Policia Local i Autonòmica, també s'han alçat "incomptables" infraccions de tràfic de drogues i per alcoholèmies a les persones que van acudir en aquesta festa il·legal, que es va perllongar des del divendres al diumenge en una urbanització en el límit del Campello i La Vila Joiosa.

Els efectius van tindre coneixement de la celebració a causa de la promoció per xarxes socials i a les queixes dels veïns pels sorolls i la quantitat "notable" de persones en els limítrofs. Per açò, la Policia Local i Guàrdia Civil van muntar un dispositiu a l'eixida del recinte per a interceptar als quals abandonaven la festa amb cotxe.

Respecte als arrests, els agents han detingut una dona per estar reclamada per un jutjat i a les altres dos persones per un presumpte delicte de tràfic de drogues després d'intervenir-los 28 grams d'èxtasis, 2 de cocaïna i 10 marihuana, segons les mateixes fonts.

Així mateix, la Guàrdia Civil ha obert una investigació respecte a la celebració de la festa i ha cridat a declarar a les organitzacions perquè aporten les dades i documents en concepte de responsables.